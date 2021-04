Cuando Paula Echevarría lleva vaqueros pitillo con New Balance blancas está claro que es más tendencia que nada

Y es que Paula Echevarría se ha vuelto la reina de las zapatillas, si hace unos días revolucionaba Instagram con otrase New Balance, hoy lo hace con este modelo blanco de los más vendidos en 2020. Y es que a parte de actriz, Paula se ha convertido en una gran influencer de nuestro país. No hay nada que lleve que no se agote o que no nos haga desearlo hasta el infinito. Por algo, sus seguidores no le dejan de preguntar de dónde es cada prenda que saca en su cuenta, y esta vez lo ha hecho con las zapatillas más bastas del momento que triunfan entre las chicas más pijas de Madrid.

¿Adiós a los vaqueros pitillo? Cuando creíamos que no los íbamos a ver durante muchos meses gracias a la gran tendencia del ‘wide leg’, llega Paula Echevarría y se marca este lookazo con vaqueros pitillo y zapatillas como ya ha hecho Sara Carbonero. MARAVILLA. ¡Perfectas para llevar con pitillo! Si entre tanto pantalón ancho pensabas que no había sitio para los vaqueros pitillo estás muy equivocada. Paula Echevarría dice que esta primavera también vas a llevarlos en contraste con las prendas oversize más en tendencia y las New Balance blancas.

Zapatillas New Balance blancas (89,95€)