Bueno, bonito y barato: 10 prendas de Zara por menos de 30 euros que conseguirán que vayas a la última sin gastar mucho

Ir a la última en moda, o lo que es lo mismo, deslumbrar en las calles (y también en Instagram) y despertar la envidia de tus amigas a golpe de looks de ensueño, no es sinónimo de dejar la cuenta a cero. Hace tiempo que esa lección la tenemos aprendida, y sino es así, Amancio Ortega y sus espectaculares propuestas en nuestras firmas low cost favoritas -Zara siempre en lo alto del escalafón-, se encarga de confirmarlo.

Y es que no hay nada que nos entusiasme más que dar con prendas espectaculares en la web de la firma reina del imperio Inditex que parecen de auténtico lujo pero que cuentan con un precio totalmente asequible. Y no, no hablamos de la sección Special Prices...

Aquí una selección de prendas de Zara que vas a querer llevar a cualquier cita especial, con las que lograrás estilismos espectaculares, y que además tienen un precio menor de 30 euros. Sí, lo que has oído ¡son verdaderos chollos! Después de ver esta amplia lista, entenderás nuestra emoción...

10 prendas de Zara por menos de 30 euros que parecen de lujo

Vestido midi estampado de flores de Zara (29,95 euros)

Vestido estampado flores de Zara

Vestido lencero drapeado de Zara (29,95 euros)

Vestido lencero de Zara

Blusa drapeada estructura de Zara (29,95 euros)

Camisa nudo drapeada de Zara

Sobrecamisa bordados con lino de Zara (29,95 euros)

Sobrecamisa bordados de Zara

Cazadora algodón bolsillos de Zara (29,95 euros)

Cazadora algodón bolsillos de Zara

Top popelín manga volumen de Zara (22,95 euros)

Top popelín manga volumen de Zara

Pantalón flare cuadros vichy de Zara (25,95 euros)

Pantalón flare cuadro vichy de Zara

Pantalón cinturón de Zara (29,95 euros)

Pantalón con cinturón forrado de Zara

Falda midi estampada de Zara (29,95 euros)

Falda estampada de Zara

Falda estampada pareo de Zara (25,95 euros)