Vestir bien un viernes noche es Tamara Falcó con el look más clásico y pijo que NUNCA falla (y que todas tenemos en el armario)

Que sí, que hay toque de queda y el viernes noche es más tarde que noche, pero no pasa nada. No por eso vamos a dejar de ponernos nuestros mejores lookazos para ir a cenar con nuestras amigas o con nuestro novio. Y eso es lo que va a hacer Tamara Falcó, que se ha puesto el look más clásico y pijo que nunca falla y que todas tenemos en el armario. ¿Preparadas para copiarla?

Tamara Falcó ha optado por lucir una blazer negra de Massimo Dutti, con un top de tirantes finos en el mismo tono, vaqueros rotos de Zara. ¿Y para los complementos? Bolso de Loewe y zapatos Chanel. Bueno, esto no todas lo tenemos en nuestro armario, pero todo lo otros sí.

Y además, nos encanta su media melena con estas ondas tan suaves. ¡Cada día más guapa!