Así combinan las mujeres de 50 años los pantalones de efecto cuero en primavera

¿Quién dijo que los pantalones de cuero son cosa del invierno? Al igual que sucede con las botas o con el total look negro, siempre tan asociados a los meses de frío, todo es cuestión de dar con los complementos adecuados para seguir llevándolos mucho más tiempo. Así que si tú también quieres crear looks con estos favorecedores pantalones estas próximas semanas, una de las tendencias más populares del 2021, tan solo tienes que dar con el look perfecto, y la influencer Pilar de Arce tiene la solución.

La donostiarra, experta en darnos auténticos lookazos casi a diario, ha compartido una nueva publicación en la que precisamente este tipo de pantalones de efecto cuero en negro han sido los protagonistas. En esta ocasión, con el entretiempo como telón de fondo, Pilar ha optado por sumar una sencilla camiseta básica en negro, blazer estampada en tono gris y slippers en tono marrón con estampado de serpiente como toque final.

Seguir sus pasos y seguir llevando estos diseños más allá de los meses de frío no será una tarea complicada, los pantalones de efecto piel inundan nuestras firmas de cabecera. Hemos seleccionado algunos modelos similares al de Pilar para hacerte esta búsqueda mucho más fácil. ¿A qué esperas para crear outfits de ensueño con ellos?

Pantalón recto efecto piel de Mango (19,99 euros)

Mango

Pantalón jogging efecto piel de Zara (29,95 euros)

Zara

Pantalón jogger efecto piel de Bershka (19,99 euros)