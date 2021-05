El naranja es el NUEVO negro y Alba Díaz lo demuestra con este vestidazo de Zara que vas a querer estrenar hoy mismo

De tal palo tal astilla. Y Alba Díaz ha heredado todo el estilazo de su madre, Vicky Martín Berrocal. Y ahora lo he vuelto demostrar con este vestido midi naranja de nueva colección de Zara. Sí, amigas, el naranja es el nuevo negro. Y no lo decimos nosotras, lo dicen todas las tendencias primavera/verano. ¿Aún no tenéis una prenda naranja en vuestro armario? Pues ya estáis tardando. Sea un vestido como el de Alba o un accesorio. ¡El naranja es el nuevo negro esta primavera!

Stories de Alba Díaz con vetsido naranja de Zara.

El de Alba es un vestido de escote recto y tirantes anchos con detalle de tejido elástico tipo nido de abeja y bajo acabado en volantes.

VESTIDO MIDI POPELÍN (29,95€)

Vestido midi popelín.

Vestido midi popelín.