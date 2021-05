Si quieres presumir de bronceado este verano (y de TIPAZO), el bikini blanco de Zara que ha elegido Alba Díaz debe ser tu elección

Deja de buscar: el bikini que promete hacerte brillar esta temporada de sol y que además puede ser tu mejor aliado para potenciar el bronceado está en Zara. Sí amigas, además de looks de ensueño, la firma gallega también nos deja los mejores trajes de baño del 2021 y este espectacular diseño en tono blanco es el mejor ejemplo. Alba Díaz Berrocal ya ha caído rendida a sus encantos y nosotras, después de verle tan solo queremos seguir sus pasos.

La pieza en cuestión está formada por un top con detalles de costuras marcadas, escote recto y tirantes anchos, perfecto para ajustarse a esta zona y realzarla, por no hablar de la comodidad que ofrece, y braguita a conjunto, ambos en atractivo color blanco. Puede parecer una tonalidad difícil, sobre todo en estos primeros días en los que todavía no tenemos el cuerpo bronceado, pero en apenas unas semanas llevarlo será ¡una auténtica bomba!

Y no, no es pronto para hacerte con él. Aunque todavía queden semanas para que puedas hacer la primera escapada a la playa, es el momento de sumarlo a tu armario (si te ha enamorado tanto como a nosotras) y olvidarte de la búsqueda del traje de baño perfecto, esa que tantos quebraderos de cabeza nos produce. Luego no digas que no te avisamos...

Bikini Ottoman en color blanco de Zara

Bikini Ottoman de Zara (top 17,95 euros y braguita 15,95 euros)

Top bikini blanco Ottoman de Zara