Toma nota de los nuevos bikinis y bañadores de Bershka, antes de lo que te imaginas serán virales en TikTok

Todavía quedan semanas e incluso meses para las vacaciones de verano, para que puedas pisar la piscina o la playa de nuevo, pero no queremos que nos pille el toro como nos sucedió el año pasado y hemos decidido dar comienzo a una de las búsquedas más complejas para cualquier mujer: dar con el traje de baño perfecto. Por fortuna son múltiples firmas como Zara, Mango o Pull & Bear las que ya han incorporado infinidad de bañadores y bikinis a sus catálogos para delicia de las más previsoras (como nosotras), pero sin duda ha sido Bershka la que ha dado en el clave. ¿Pueden ser más espectacular las opciones de baño que acaban de aterrizar en su web? Ya contestamos nosotras, no.

Bañadores monocolor que favorecen a todos los cuerpos y que pueden convertirse en un perfecto comodín para los meses de sol, bikinis metalizados que bien podría llevar la mismísima Kim Kardashian o que cuentan con las tendencias más populares como el tie-dye, las flores o el detalle de tiras. Lo confesamos, después de verlos ya no hay vuelta atrás: queremos sumarlos al armario.

Aquí te dejamos una selección de aquellos modelos de Bershka que más han llamado nuestra atención y que sabemos que si no decides añadirlos a la cesta este mismo fin de semana, podríamos quedarte sin ellos. Y el motivo no es otro que el poder de Tik Tok, porque chicas, después de ver estos bikinis y bañadores y teniendo en cuenta que más pronto que tarde las estrellas de la app de vídeos no tendrán miedo de hacerse con ellos.... ¡será difícil que no se conviertan en virales!

Bikini tie-dye de Bershka

Bañador monocolor de Bershka (19,99 euros)

Bikini hilo metalizado de Bershka (22,98 euros)

Bikini tiras de Bershka (22,98 euros)

Bañador lazada de Bershka (19,99 euros)

Bikini flores de Bershka (22.98 euros)

Bikini fruncido tiro alto de Bershka (22,98 euros)