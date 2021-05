Aunque no te vayas a la playa, vas a necesitar el conjunto de lino estampado de Zara que ha estrenado Amelia Bono para combinarlo con sus botas más altas

El fin de semana es para estrenar modelito. Y si no que se lo digan a Amelia Bono que nos acaba de conquistar desde su escapada a la playa con este conjunto de lino después de que ayer lo hiciera con el mini vestido ‘cut out’ de nueva colección de Zara. Y todo lo ha combinado con sus botas altas de invierno de piel de cocodrilo. Y no se puede ser más tendencia y más sexy. Ya sea desde la playa o para un ‘tardeo’ con amigas en Madrid. ¿Quién se apunta a copiarle el look este mismo domingo? ¡Yo sí!

Parecía que el crochet sería el tejido estrella de la época estival, pero una temporada más el lino ha venido dispuesto a mantener su reinado. ¿Hay algo más primaveral que una prenda de lino? No sabemos el motivo, pero es ver que los termómetros comienzan a subir y querer llevar vestidos, faldas o camisas en este delicado tejido. Sucede año tras año y este, a pesar del éxito de sus competidores, no iba a ser excepción.

Tal es su triunfo que incluso en Zara, siempre al tanto de las tendencias en moda, ha creado una sección específica de prendas de lino. Sí, has oído bien, es el oasis para los amantes de este tejido estival.

CAMISA CON LINO ESTAMPADA (25,95€)

Camisa lino.

SHORTS CON LINO ESTAMPADO (19,95€)