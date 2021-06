Las sandalias de tacón más cómodas para el verano están en Pull&Bear, Bershka y H&M: son tendencia, a todo color y aptas para las ocasiones más especiales

No lo podemos negar, llevar sandalias nos apasiona. Las botas están bien, incluso hay quienes no renuncian a ellas ni siquiera con la llegada de los meses de sol, pero optar por este tipo de calzado en el que los pies (por fin) respiran, sin apenas ataduras, es algo tan necesario como placentero cuando el verano da el pistoletazo de salida. Y así también presumimos de pedicura, un detalle importante.

Para ir a la piscina, para una salida con amigas, para el trabajo... Las sandalias se convierten en el calzado por excelencia de la época estival, aunque nada tienen que ver las versiones que elegimos para cada ocasión. En este post nos vamos a centrar en aquellas a las que recurrimos en citas un poco más especiales, ocasiones en las que queremos que este complemento sea capaz de elevar nuestro outfit pero sin hacernos renunciar a la comodidad. ¿Sabes de lo que hablamos?

Es muy probable que sí, ahora son muchos los acontecimientos marcados en nuestra agenda que requieren de este tipo de diseños. Por fortuna no será un quebradero de cabeza, firmas como Pull&Bear, H&M o Bershka están repletas de sandalias que cumplen precisamente con estos requisitos, cuentan con tacón o plataforma perfectos para sumar un par de centímetros al look, pero hacerlo de una forma que no suponga un problema.

Hemos seleccionado 10 sandalias, algunos de ellas con descuentos, para que elijas según tus gustos, estilos o tomando como referencia el estilismo con el que quieres llevarlos. Pese a sus diferencias, todas ellas cuentan con un punto común: son cómodas y funcionales, nada que temer incluso optando por estas sandalias durante horas o días seguidos. ¿A qué esperas?

10 sandalias de tacón que no serán un problema, sino una solución a tus looks

Sandalia tacón tiras de Pull&Bear (19,99 euros)

Sandalia tacón tiras de Pull&Bear

Mule tacón punta cuadrada de Pull&Bear (19,99 euros)

Mule tacón cuadrado de Pull&Bear

Cuña yute serraje de Pull&Bear (29,99 euros)

Cuña yute serraje de Pull&Bear

Mules con tacón grueso de H&M (29,99 euros)

Mules con tacón grueso de H&M

Mules trenzados de H&M (24,99 euros)

Mules trenzados de H&M

Alpargatas de ante de H&M (49,99 euros)

Alpargatas de ante de H&M

Sandalia tacón ancho de Bershka (25,99 euros)

Sandalia tacón ancho de Bershka

Sandalia tacón brillo de Bershka (22,99 euros)

Sandalias tacón brillo de Bershka

Sandalia tacón acolchada de Bershka (25,99 euros)

Sandalia tacón acolchada de Bershka

Sandalia plataforma acolchada de Bershka (29,99 euros)