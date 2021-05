La nueva sección de zapatos de fiesta de Zara es pura FANTASÍA para las Carrie Bradshaw españolas

Acabamos de encontrar el paraíso ‘online’ de los amantes de los zapatos. No, no son Manolos pero son Amancios. Y estamos seguras que las Carrie Bradshaw españolas se van a volver locas con la nueva sección de zapatos de fiesta de Zara. ¡No podemos estar más felices! Y no solo porque somos unas locas de los zapatos, si no porque vuelva la sección de fiesta a la marca estrella de Inditex también significa que todo vuelve a la normalidad poco a poco. Y que pese a la pandemia, los eventos y los looks de fiesta vuelven a nuestros armarios y a nuestra vida.

La nueva sección de zapatos de fiesta de Zara.

¿Puede ser más bonitos? Ya os lo decimos nosotras, no. Y además nos traslada irremediablemente a ‘Sexo en Nueva York’ y su locura por los zapatos. Y estos de colores son perfectos para combinar con todos tus vaqueros y tus looks esta primavera.

Y es que queda claro que los zapatos y los accesorios de colores, como los bolsos, son máxima tendencia para los próximos meses.