Alba Díaz sabe que llevar este vestido de firma española con zapatillas es sinónimo de estilo (y ahora solo queremos copiarle)

Si eres tan amante de las zapatillas como nosotras es muy probable que no quieras renunciar a ella ni siquiera el fin de semana. Con shorts, con faldas y también con vestidos. ¿Quién dijo que los looks con ellas como protagonistas no son glamurosos? Alba Díaz, tan amante de este tipo de calzado como nosotras, acaba de demostrar que un sencillo outfit formado por vestido largo y sneakers blancas es tan acertado el sábado como aquel que incluye sandalias de tacón. Y ahora solo queremos seguir sus pasos...

Alba ha optado por llevar un atractivo look compuesto por un vestido largo sin mangas, cuello redondo y aberturas laterales con atractivo estampado en tonos azules de la firma Andres Sarda y ha decidido aportar un toque desenfadado y rompedor con zapatillas blancas de gran plataforma. ¿El resultado? Un lookazo, incluso las menos atrevidas van a querer imitar.

Hace varias temporadas que este de propuestas se convirtieron en tendencia y son muchas las expertas en moda que han recurrido a ellas en más de una ocasión. Este outfit de la hija de Vicky Martín Berrocal es tan solo un ejemplo más. Y tú, ¿seguirías sus pasos para su próxima salida nocturna?

Vestido largo estampado de Andres Sarda (215,95 euros)