Confirmado: este es el look de invitada más bonito del fin de semana y tiene todo para convertirte en la protagonista (y sí, es ‘made in Spain’)

Si tuviéramos que describir Instagram de alguna forma, sin duda alguna, sobre todo para amantes de la moda como nosotras, diríamos que es nuestra mejor fuente de inspiración. Y es que es una realidad que a través de ella descubrimos multitud de prendas, conjuntos y outfits de ensueño. No solo para el día a día (no negamos que nos soluciona las dudas que tenemos cada mañana) sino también para las grandes ocasiones, como las bodas, muy habituales en estas fechas. El mejor ejemplo ha llegado este fin de semana de la mano de Paula Ordovás: un look de invitada de ensueño, made in Spain, que nos ha robado el corazón. Gracias, Instagram.

La popular influencer ha deslumbrado con su espectacular elección, un vestido midi de manga larga, escote recto y hombros descubiertos, protagonizado por un cuerpo fruncido hasta la rodilla con doble volante de tul en la zona interior en atractivo tono azul. Una creación de Redondo Brand, una de las firmas más potentes del panorama nacional para eventos.

Paula Ordovás lo ha combinado con tocado en crudo con redecilla de la marca madrileña Mimoki y bolso de Jimmy Choo y el resultado ha sido de ensueño. Decir que es el mejor look del fin de semana es quedarse cortas.

Imaginamos que ha sido un diseño a medida, ya que no podemos dar con él a través de la web, pero sí con dos similares, tanto en forma como en color, que al igual que la elección de Paula pueden hacerte brillar en tu próxima cita. ¡Una verdadera maravilla!

Vestido Isabela de Redondo Brand (259 euros)

Vestido invitada Isabela de Redondo Brand

Vestido Sofía de Redondo Brand (259 euros)