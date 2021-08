El próximo otoño solo llevaremos vaqueros de colores, y Pull&Bear lo sabe

Hay una especie de norma no escrita en el mundo de la moda, y esa es que exceptuando el verano, los vaqueros, especialmente los largos, largos son un básico y la vez un imprescindible en cada temporada. Los diseñadores lo saben, y por eso hasta las firmas de Alta Costura no dudan en presentar en alguna de sus colecciones modelos del afamado pantalón denim (cuando no total looks a base de chaquetas, vestidos o monos). Pero es que no hay año que no estén presentes de una y otra manera, y hasta en verano, las versiones cortas, o este año bermudas tiene cierta presencia.

La única particularidad es el corte, ese que se ocupan las tendencias de cambiar ligeramente cada año para que parezca una prenda totalmente nueva y producir en nosotras esa sensación de necesitar urgentemente ese nuevo modelo que no tenemos. Y si bien hay modelos siempre clásicos, como los vaqueros rectos o los de campana, lo cierto es que hay detalles que varían a menudo. Nos referimos a por ejemplo los rotos, los detalles de flores bordados, la cintura más alta o más baja, el bajo vuelto o deshilachado, estampados o por supuesto el color..., que si bien tienen el azul medio como punto de referencia, también cambian bastante según la época del año y los colores que traigan las nuevas tendencias.

Aunque hay patrones que se repiten siempre, como por ejemplo que los tonos más oscuros o negros lo relegamos casi exclusivamente para el invierno, o que el blanco es el favorito de la primavera y verano (aunque cada vez más estamos viendo su presencia durante los meses de frío acompañado de total looks). Y últimamente, colores como el beige o el khakhi se habían convertido en nuevos básicos colección tras colección.

Pues parece que este otoño otros tonos se sumarán a la tendencia y los vaqueros vendrán en todos los colores de la paleta, pero con una clara predilección por los tonos fuertes y vibrantes. El fucsia, el verde esmeralda, el rojo... La única premisa es que sean de cintura más bien alta y de pernera ancha o wide leg. Y Pull&Bear ha querido adelantarse y presentarnos 4 modelos con el mismo corte y en varios colores, para que escojas el que más te gusta, el básico blanco, el discreto arena o el atrevido fucsia.

Jeans wide leg tiro alto en color fucsia, de Pull&Bear (25,99 euros)

Jeans wide leg tiro alto en color arena, de Pull&Bear (25,99 euros)

Jeans wide leg tiro alto en color verde, de Pull&Bear (25,99 euros)

Jeans wide leg tiro alto en color blanco, de Pull&Bear (25,99 euros)