Sin maquillaje pero con una cara perfecta: 6 productos de belleza que no fallan cuando pisas la playa

La emoción es real. El verano ha comenzado (aunque cualquiera lo diría con las temperaturas tan inestables que nos acompañan estos días) y por lo tanto ya queda menos para pisar la playa. Después de un año tan complejo como este, del que poco a poco vemos la luz -ahí la vacunación está siendo determinante-, por fin vamos a poder disfrutar de unos días de relax y disfrute, o lo que es lo mismo de días alejados de la ciudad, el trabajo y el ajetreo. Nos lo merecemos.

Tardes tumbadas sobre la toalla, disfrutando del sol en el rostro y sin ningún tipo de preocupaciones, únicamente descansar. Bueno, y si subir un par de tonos nuestro bronceado. Incluso el maquillaje queda en un segundo plano. Pasar tiempo frente al espejo intentando dar con el look beauty perfecto para posteriormente que el agua, el cloro o la arena acaben con él, no va con nosotras en vacaciones. Pero eso no significa que renunciemos a lucir una buena cara durante todo el día, ni mucho menos. Tenemos algunos trucos, mejor dicho, productos que nos ayudan a ello.

Si eres de las que durante el resto del año no dudas en recurrir a polvos bronceadores a diario, incluso para hacer un breve recado, puedes estar tranquila porque gracias a todos estos pequeños tips, lucir tu cara al descubierto será todo menos un problema. No hace falta recurrir a bases o iluminadores para estar impecable y estos productos lo demuestran. Toma nota y presume de un efecto buena cara desde por la mañana. ¡A ver quién supera eso!

Primer: no tienen color pero unifica la piel

Instablur Primer de The Body Shop (17 euros)

Sérum para el contorno de ojos: es la zona que más puede manifestar el cansancio y este producto puede ser de gran ayuda

Hyper-Concentrate Eye Contour Serum de Freshly Cosmetics (35 euros)

Gel fijador cejas: con un solo puso podrás dar un giro radical a tu rostro

Base nutritiva incolora para cejas Browvo de Benefit Cosmetics (34,99 euros)

Protector solar con color: protegida y perfecta ¿cómo dejarlo pasar?

Protector Solar Facial con Color SPF50 de Gisèle Denis (10,95 euros)

Aceite con resultados brillantes: nos mantienen protegidas del sol pero con un acabado satinado que nos encanta

Aceite Bronceador Rostro y Cuerpo SPF 30 de Nuxe (26 euros)

Bruma refrescante: mantiene tu rostro hidratado en todo momento

Bruma SPF50 biodegradable fresca e invisible de SVR (22,90 euros)