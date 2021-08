Este total look de Zara es el conjunto que necesitas para las últimas noches de verano y los primeros días de otoño

Quien me conoce sabe bien que soy una auténtica fanática de los conjuntos. Me pasó lo mismo con los monos hace algunos años (una obsesión que todavía persiste de alguna manera en mis subconsciente, aunque ahora algo menos pronunciada), algo que cambié cuando empezaron a vitalizarse las prendas combinadas. Y es que al igual que me pasaba con los monos, los conjuntos me parecen la opción ideal para lucir perfecta de arriba abajo sin necesidad de rompernos pensando en el look, y además tiene cierto toque único y lleno de estilo que consigue de alguna manera acaparar todas las miradas y lucir como toda una experta en moda.

Si bien son algo más propio de la primavera, y especialmente del verano, cada vez hay más opciones de todo tipo. Para el verano hemos visto hasta la saciedad como las faldas y tops cortos eran los protagonistas de la mayoría de los looks más aclamados del verano, mientras que en la temporada anterior la atención se la llevaban camisas y blusas con pantalones capri (quien no ha visto en alguna tienda por ejemplo un conjunto de cuadros vichy con pantalón en mil y una versiones y colores, algunos hasta le añadían americana a juego). Y es que quizás la moda pijamera ha contribuido mucho a esta tendencia, ya que las trendsetters empezaron a sacar a la calle (y hasta a la alfombra roja) pijamas de satén, y después con originales estampados para su día a día. Algunas lo llevaron a tal extremo, quizás por el auge de la moda cómoda tras la pandemia, que incluso los combinaban con zapatillas más propias de estar por casa como los slippers.

Conjunto estampado de Zara

A las puertas del otoño, parece que la cosa continúa, y las tiendas ya se han lanzado con algunos que no han tardado en hacerse virales, como el chaleco y pantalón de estampado floral de Mango. Por eso mirando las novedades de Zara he dado con uno de tres piezas que cumple todos los requisitos que buscaba: podemos usarlo antes de que llegue el frío, las prendas funcionan a la perfección por separado, y además incorpora un elemento que será la clave de muchas de las tendencias la próxima temporada, el chaleco.

Otra de las cosas buenas de este total look es que queda perfecto tanto con sandalias (como proponen en la web de la propia marca) como con botines cowboy o incluso botas de agua, para conseguir ese aire British en nuestra próxima escapada rural.

Blusa estampado floral, de Zara (25,95 euros)

Blusa estampado floral, de Zara

Chaleco acolchado de estampado floral, de Zara (29,95 euros)

Chaleco acolchado de estampado floral, de Zara

Falda estampado floral, de Zara (29,95 euros)