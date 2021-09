Tres tendencias de este verano que dirán adiós e incluso María Pombo las guardará para siempre

Las tendencias van y vienen, siempre es así. No te puedes enamorar de ninguna porque a los meses, nadie se acuerda de cómo era el pantalón que conquistó el street style. Esto mismo pasa con un vestido, unas sandalias o un top. Eso sí, dentro de unos 10 años todo vuelve y si no mira cómo regresan las tendencias de los noventa. Es un bueno momento después del verano para acabar con esos conjuntos (sin sentido en algunas ocasiones) y zapatos. Ahora los miras y también te preguntas cómo llegaron a tu armario. Algo que está claro que esta temporada fue una de las más arriesgadas. Pueden ser ‘errores de moda’ o solamente que este verano fue más liberador. Los vaqueros a doble color, el top con cintas por todo la cintura, el rosa infantil o los maxi vestidos con estampados setenteros son algunas de estas tendencias que has llevado este verano ¿Con cuál te quedarías? La verdad que con todas seguramente.

Para que no vuelvas a caer en el error y sigas llevando tendencias que NO puedes usar, mira la siguiente guía. Sabiendo solamente tres reglas, conseguirás un outfit perfecto y sin ningún error. Siempre te quedará Instagram para ver cómo te quedaban las prendas. Antes de comenzar te aconsejamos que guardes en una caja para el siguiente verano todo lo que tenga crochet, un caftán como el de Vicky Martín Berrocal, un bañador con cortes ‘cut-out’ o unas bermudas blancas. Estas prendas que con el frío ya no podrás lucir, sí que servirán para el próximo verano. Aunque quede un año para volver a las vacaciones, nunca es tarde para pensar en el nuevo sitio con un conjunto de celebrity.

Primera regla: shorts + botas

Esta combinación al principio nos chocó bastante, pero viendo cómo las influencers y famosas hacían sus combinaciones nos gustaba un poco más. En consecuencia con la entrada del invierno, está combinación no es muy acertada. Aunque si llevas botas, estilo cowboy puedes lograr salvarla.

BOTAS CAMPERAS (89,95 €)

Botas marrones estilo cowboy

Segunda regla: plataformas y calcetines

¿No has llevado en ninguna ocasión calcetines con mocasines? Si es que sí, tienes que decir adiós a esta tendencia. Aunque nos gusta mucho el toque dulce que añade, ahora toca demostrar que llegan nuevos colores y distintos modelos de zapatos, e incluso de calcetines. Para sustituir esta combinación, apuesta por un mocasín clásico, sin plataforma y sin calcetín.

MOCASÍN CON HEBILLA (29,99 €)

Mocasín con efecto piel de cocodrilo.

Tercera regla: colores neón en el pantalón

Han protagonizado las combinaciones más llamativas de este verano y seguramente por su brillo intenso. Cuando se trata de llevar un pantalón colorido para este invierno, lo mejor es usar un color básico y en tendencia, pero sin el efecto neón. Busca entre los pantalones de tus tiendas favoritas, un pantalón con estampado floral, naranja, morado y rosa. Estos colores nunca pasan de moda. ¡Copia a María Pombo!

PANTALÓN CON PRINT FLORES (19,99 €)