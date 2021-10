AMOR a primera vista es lo que sentimos por estas 5 prendas de la colección de MARÍA POMBO para Born Living que llevarás al gimnasio y a una tarde con amigas

Mientras María Pombo hace el Camino de Santiago con su marca Tipi Tent y con más influencers, nosotras nos acabamos de enamorar de su nueva colección para Born Living Yoga. Ansia viva es lo que sentimos por hacernos con todas las prendas. Y es que esta chica no deja de sorprendernos, por algo es la influencer estrella del momento en España. Os aviso, cuando veáis la colección os vais a enamorar de todas las prendas, pero no solo para ir al gimnasio, si no también a una tarde con amigas.

Mano a mano con el equipo de diseño, para María Pombo lo más importante a la hora de practicar deporte es la sujeción. Por ello, esta colección apuesta por patrones de tops cruzados en la espalda, tops de manga larga con abertura delantera y otros efecto corsé con tirantes anchos. Todos se complementan con una selección de leggings compresivos básicos entre los que destacan algunos con líneas estratégicas que ayudan a estilizar la figura.

Además, Born y Pombo, inspirados por el estilo de la influencer, aumentan la colección cápsula con prendas características de la marca como un mono, un body, una camiseta anudada, una sudadera con manga abullonada, una gorra y el complemento estrella de la temporada que marca la tendencia, el plumífero.

Todos los diseños que, se encuentran en colores como el verde, azul, naranja, crudo y negro, están firmados por María Pombo y haciendo un guiño a su medio de comunicación – Instagram – llevan nombre de emojis. ¿Nuestros cinco favoritos? ¡Aquí los tienes!

Shirt WINKING Bombay (34,90€)

María Pombo para Born Living Yoga. FOTO: Juan Villasante

Sweatshirt DIZZY Infity (39,90€)

María Pombo para Born Living Yoga. FOTO: Born living yoga

Legging PEACHY Black (49,90€)

María Pombo para Born Living Yoga. FOTO: Juan Villasante

Cap SUNNY Black (19,90€)

María Pombo para Born Living Yoga. FOTO: Juan Villasante

Coat SELFIE Urban Chic (59,90€)