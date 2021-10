Sara Baceiredo tiene el bolso naranja de It’s Lava más bonito para brillar con un total look negro

¿Conoces cuáles son los colores de este otoño e invierno? Entonces cuando veas el bolso naranja de Sara Baceiredo, buscarás de dónde es y con qué look te combina de tu armario. Esta temporada destaca por la gran variedad de jeans o de estampados, pero la sección de bolsos no sé está dando tanta importancia y esto no puede ser. Un buen bolso arregla cualquier look. Menos mal que Sara Baceiredo pensó (hace cinco años) en este tema y nos enseñó a través de Instagram, su marca made in spain. Olvídate de las marcas clásicas y apuesta por nuevas firmas españolas como es It ‘s Lava. Marca fundada y dirigida por Sara Baceiredo.

Sin embargo, a pesar de que no hay una tendencia clara en los bolsos, un aspecto sí que está confirmado: los colores vivos y llamativos son los mejores. Una de las tendencias que hemos visto en Instagram es combinar bolsos naranjas, rosas, verdes o amarillo. Para dar vidilla a nuestros ‘outfits’ invernales, el mejor bolso es el de Sara Baceiredo. Piensa en cómo te quedará con un total look negro.

El bolso de la influencer tiene la opción de quitar, intercambiar y ajustar la correa. Una posibilidad muy cómoda, a la hora de elegir si quieres un bolso más mini. Por cierto, It ‘s Lava propone combinar sus bolsos con sus diferentes colecciones de cadena.

ALE ORANGE (65,00€)

Bolso vegano de It 's Lava en tono naranja. FOTO: It 's Lava

Bolso vegano y mini de It 's Lava. FOTO: It 's Lava