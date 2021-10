ROCÍO FLORES celebra su cumpleaños en MADRID con el vestido de ZARA de flores que se va a convertir en tu favorito para salir de fiesta

¿Qué look vas a lucir este sábado noche? Ya sea para ir de cena con amigas o de fiesta a una discoteca, que aunque yo particularmente aún no me atrevo, es abrir esta mañana Instagram y ver a todo el mundo de fiesta como si la pandemia nunca hubiera existido. Pues si sois de ese segundo grupo que estáis llenando vuestros Stories de Instagram dándolo todo en una discoteca, vais a querer copiarle a Rocío Flores el vestido de Zara con el que ha querido celebrar su cumpleaños en Madrid. ¡Spoiler! Os vais a enamorar de la precioso espalda.

Rocío Flores celebra su cumpleaños en Madrid. FOTO: GAA GTRES

Estamos hablando de este vestido de ‘efecto tipazo’ con cuello redondo y manga larga con hombreras con bajo con tejido plisado y cierre en espalda con cremallera oculta en costura y gancho metálico.

Rocío Flores celebra su cumpleaños en Madrid. FOTO: GAA GTRES

VESTIDO ESTAMPADO FLORES (29.95€)

Vestido flores. FOTO: Zara

Vestido flores. FOTO: Zara