Todos los pantalones que necesitas para ir a la oficina están en Bershka

Seguramente muchas son las mujeres que piensan que algunas de las firmas de la empresa gallega no son para todas las edad, o al menos no lo son para todos los estilos de vida. Un pensamiento recurrente en el que todas hemos caído más de una vez, y que inconscientemente nos condiciona a la hora de entrar o no en una tienda (ya sea físicamente o en web) o simplemente para darle una oportunidad a sus prendas. Pero precisamente para estamos las periodistas de moda, y no solo para enseñarte nuevas tendencias, que también, si no además para ampliar tus miras y enseñarte como a veces algo que no creías para ti puede ser mucho más adecuado de lo que creías.

Y es que hay marcas que de alguna manera parecen estar hechas (de forma deliberada o sin querer, eso nunca lo sabremos) para cierto tipo de público o que busca algo en concreto. Ejemplo: acudimos a Uterqüe cuando buscamos un look más arreglado o algún accesorio más especial, a Oysho por ropa de deporte o ropa cómoda para estar por casa, además de pijamas... Bien, pues parece que esto mismo le ha pasado de alguna manera a Bershka, algo que con tan solo ver sus colecciones y propuestas de los últimos años parece que están intentando cambiar. Y es que la firma parecía ser vista como un refugio de adolescentes donde encontrar prendas entalladas, cortas o tallas muy pequeñas para lucir en fiestas juveniles o para ir a la universidad o al colegio con un estilo moderno y atrevido que parecía no seguir más tendencias de la moda que la que las propias clientes demandaban.

Estos pantalones de Bershka son perfectos para dar un toque diferente a tu look de trabajo FOTO: Bershka Estos pantalones de Bershka son perfectos para dar un toque diferente a tu look de trabajo

Pero si eso fue así alguna vez, podemos asegurar que ahora nada más lejos de la realidad. Bershka quiere posicionarse como una marca para todas las mujeres, también para esas que necesitan ropa para ir a la oficina en su día a día, y a ser posible de un precio asequible, ya que serán las prendas que más usen durante toda la semana. Y la forma que ha ideado este otoño para conseguirlo es con esta línea de pantalones tipo sastre de pernera ancha que están disponibles ni más ni menos que en 10 colores. Desde el clásico negro, beige y marrón pasando por blanco, verde oscuro hasta llegar a tonos más inesperados como el azul claro o el amarillo. Y todos con el mismo precio de 22,99 euros. ¿Es o no es todo un must para este otoño?

Pantalón wide leg bolsillo trasero, en color marrón, de Bershka (22,99 euros)

Pantalón wide leg bolsillo trasero, en color marrón, de Bershka FOTO: Bershka Pantalón wide leg bolsillo trasero, en color marrón, de Bershka

Pantalón wide leg bolsillo trasero, en color camel, de Bershka (22,99 euros)

Pantalón wide leg bolsillo trasero, en color camel, de Bershka FOTO: Bershka Pantalón wide leg bolsillo trasero, en color camel, de Bershka

Pantalón wide leg bolsillo trasero, en color azul, de Bershka (22,99 euros)