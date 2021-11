Las botas blancas son el calzado favorito de las expertas en moda

Sabemos que las botas son el zapato estrella de la temporada otoño invierno. Por eso, no es casualidad que llevemos ya casi un par de meses diciéndote cuales escoger y cómo llevarlas. Y aunque algunas son bien conocidas por todas, como las de estilo cowboy, otras parece que surgen cada año para sorprendernos y desatar nuestra fiebre compradora. Las últimas han sido las llamadas botas chunky, una especie de híbrido entre las botas de toda la vida y los zapatos con plataforma que últimamente ha contagiado a todo tipo de calzado, desde zapatillas de deporte hasta mocasines. Porque puede que no tengamos muy claro cual es el zapato estrella de la temporada, pero sí tenemos certeza de que las suelas que vamos a ver van a ser track (para aquellas que todavía no lo sepan, se trata de suelas de goma con un entramado que bien parece de montaña).

Pero igual que pasa con su diseño (no hay que olvidar la fiebre de hace años por los modelos por encima de la rodilla, las de aire ecuestre del año pasado por culpa de Chanel o las tipo calcetín que desató Balenciaga), también es bastante recurrente que ocurra con los colores. Y sí, el negro y el marrón siempre serán un acierto en esta materia, pero la moda quiere que juegues con ella y tires por tierra ideas preconcebidas. Quien dijo que el calzado blanco no era cool debería ahora ver como nuestro feed de Instagram se llena de fotos que nos demuestran todo lo contrario.

Si eso no fuese suficiente, un paseo por cualquier de las tiendas más recurrentes nos confirmará la tendencia: se llevan las botas blancas. Y lo mejor de todo es que vale cualquier versión. Desde las de suela track anteriormente mencionadas hasta modelos que siguen una estética como recién sacada de los 60, donde vivieron su época de esplendor, y que consiste en modelos de punta más bien cuadrada y tacones bajos y anchos, que quedan perfectas para lucir con vestidos y faldas mini. Las más discretas encontrarán en los tonos que tiran al beige y que se acompañan de tacón de madera su nuevo objeto de deseo.

Bota tacón piel, de Zara (119 euros)

Bota piel caña alta, de Mango (119 euros)

Botas a la rodilla, de H&M (59,99 euros)

Botas con plataforma, de Missguided (54,99 euros)

Bota de punta cuadrada y tacón bajo, de Monki (60 euros)