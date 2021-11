Estas firmas españolas salvarán grandes eventos o cenas de Navidad con looks especiales

La moda española está en su máximo esplendor. Da igual si piensa en ropa, en el sector de los zapatos, accesorios e incluso de belleza, la Marca España está destacando cada día más. Los principales motivos son: la calidad, la sostenibilidad, tallas reales, variedad cromática y materiales ecológicos. Todos estos factores son vitales para escoger una prenda a día de hoy, y muchas marcas de origen español están dentro de esos parámetros. Si estás cansada de acudir a las mismas tiendas y ver copias de tu look cada mañana, no dudes en apostar por las firmas españolas. Son prendas únicas e irrepetibles, ya que muchos diseñadores están haciendo slow fashion, en otras palabras, no hacen sobreproducción.

¿Cuáles son las firmas españolas preferidas por las cazadoras de tendencias? 404 Studio, Becomely, Laagam y Redondo Brand. Estas cinco marcas españolas, solucionarán todos tus problemas cuando tengas que decidir si por un vestido negro con crochet o un look de red carpet para un gran evento. Por fin, no pasarás largas horas mirando una web y ver prendas que todo el mundo lleva y no te hacen sentir especial y única. No obstante, muchas veces las prendas de esta marca se agotan muy rápido, porque muchas celebrities o influencers se han dado cuenta de la calidad de sus prendas y están apostando por el ‘made in Spain’. ¡No pierdas detalle!

Ya sabrás que Madame de Rose es fan de la firma 404 Studio. Siempre que puede luce un vestido de la firma. Nos sabemos si quedarnos con el Rainbow Long Dress o con el vestido negro que llevó en el cumpleaños de Dulceida. Presta atención y conoce toda la información de las marcas españolas más solicitadas.

BECOMELY

Quique Vidal, director y CEO de Becomely sigue una línea principal: la creatividad. La marca se caracteriza por conseguir una ética responsable en el consumo y en el diseño. Toda la ropa es bajo demanda y fusionan la artesanía con la impresión 3D, de esta manera hay un mejor impacto en el medio ambiente. ¿Cómo son las prendas? Son volúmenes ligeros y consiguen fusionar dos conceptos, la vanguardia y la tradición.

404 STUDIO

Si Kylie Minogue conoce cómo es 404 Studio, ya es hora que tú también. Anaïs Vauxcelles, diseñadora de 404 Studio está en su máximo auge. Después de ganar Mercedes-Benz Fashion Talent en la anterior edición, ahora todas las famosas quieren tener un diseños. Te encantará esta marca porque su técnica del crochet es impecable, y por supuesto por la magia de combinación de colores.

LAAGAM

¿Quién está detrás de Laagam? Inés Arroyo es la diseñadora y creadora de la firma. Seguramente su nombre te suena de Instagram, pero desde ahora tiene que estar en tu agenda de firmas. Nos encanta la marca porque tienen prendas que son básicos en el fondo de armario. Vestidos con estampados de flores, vaqueros bicolor o blusas con mangas amplias, son algunas de las opciones que encontrarás.

REDONDO BRAND

¿De dónde son los increíbles vestidos que llevan las influencers? La marca es Redondo Brand y el diseñador se llama Jorge Redondo. Este nombre sale continuamente en muchas de las historias de María Pombo, Maria García de Jaime y María Fernández-Rubíes. La firma de Jorge Redondo es un básico para acudir a cualquier boda o evento de red carpet.