Mariah Carey vuelve a la carga: ¿cuánto cobra cada Navidad?

Cultura

Fuera calabazas, adelante árboles nevados. Poco tiempo han tardado los más navideños en hacer sonar los himnos anuales de esta época festiva y, por supuesto, no podía faltar el “All I want for Christmas is you”, de Mariah Carey. La cantante estadounidense ha sido la protagonista en este afán de no guardar ni siquiera dos días de descanso tras las fiestas de Halloween, pues el día 1 de noviembre ya difundía en sus redes sociales un vídeo de inauguración oficial de la Navidad 2021. Destrozando calabazas, se ve a la artista con vestido rojo de lentejuelas dando el pistoletazo de salida a estas festividades al ritmo de su exitosa canción: “¡Es hora de aplastar esas calabazas y tratarlas como a un pastel, porque todavía tenemos que pasar a Acción de Gracias!”.

De esta manera, Carey, como cada año, vuelve a apuntar alto en las listas de reproducción y, por tanto, comienza a recibir su millonario aguinaldo. Compuso “All I want for Christmas is you” en quince minutos, y tan solo eso le bastó para vivir de ella hasta el final de sus días. La creó mientras decoraba un árbol de Navidad y, al publicarla, explicaba que “soy una persona muy festiva y me gustan los días feriados. He interpretado canciones navideñas desde que era pequeña. Solía ir a las casas de otros a cantar villancicos. Cuando concebimos el álbum navideño (’Merry Christmas’), tuvimos que tomar en cuenta que debía tener un equilibrio entre himnos cristianos y canciones divertidas”.

Así, creó un tema que no entiende de modas, que se mantiene en el tiempo, una canción “pop, pero compuesta como si fuese un standard de jazz, que es lo que hace que sea más rica armónicamente”, explica Carey. Desde su lanzamiento en 1994 hasta ahora, acoge más de 900 millones de visitas en Spotify y de 690 millones en YouTube, así como ha alcanzado unas ventas globales de más de 16 millones de dólares. De hecho, se ha llegado a contabilizar que en un 24 de diciembre el tema ha sido reproducido en dicha plataforma hasta 11 millones de veces. Pero, ¿cuánto gana Carey cada Navidad?

Según indican en Celebrity Net Worth, cada diciembre la cantante recibe entre 600.000 y 1 millón de dólares, tan solo en concepto de derechos de autora. Asimismo, según “The Economist”, en 25 años desde que se lanzó la canción al mercado, la cantante ha recaudado más de 60 millones de dólares. Pero no es ella la única que recibe este millonario aguinaldo, sino que también lo hace su socio Walter Afanasieff, con quien compuso el tema, y quien recibe unos 600.000 dólares al año. Con esto, hay que añadir el resto de ingresos por acuerdos publicitarios o versiones que se realicen del icónico tema.