Dime cómo pasarás esta Navidad y te diré cómo vestir cada día, palabra de estilista

Ningún mes, o mejor dicho semanas en el todo el calendario anual aúna en tan pocos días tantas reuniones y eventos. La Navidad es por excelencia la época de cenas, comidas y fiestas, y aunque la pandemia parece decidida a dejarnos en casa un año más, eso no es motivo para no lucir nuestras mejores galas y recibir el año nuevo como se merece. Pero como las opciones son infinita a la par que las dudas, hemos querido acudir a toda una experta, la estilista Piluka de Echegaray, para que nos de las claves de cómo vestir en tres fechas claves: Nochebuena en casa, Navidad fuera de casa y Fin de Año en la nieve.

Noche buena en casa

Piluka es partidaria de arreglarse. “Aunque estés en casa pienso que las celebraciones requieren la indumentaria que le corresponde. Un vestido de terciopelo, una camisa elegante con una falda de vestir o un pantalón. Prendas tipo coctel pero con un aire más invernal y relajado. Es decir, no utilizaría tanta pedrería ni lentejuela. Pero seguro que no me parece apropiado vestirse como si fuera un día cualquiera, pues tu inconsciente recibiría el mismo mensaje que cualquier día y por tanto no tendría tanta sensación de fiesta”. E look dependerá del estilo de la familia y la ubicación en la que te encuentres. No es lo mismo la casa en el campo que en el centro de la ciudad. En cuanto al calzado, exactamente lo mismo. Zapatos de fiesta serán los más adecuados para la ocasión.

Además, Piluka nos da algunos consejos clave para afrontar esta noche con toda la ilusión de una gran fiesta:

- Arréglate como si salieras fuera.

- No te pases con los brillos, es Nochebuena, mucho más tranquilo.

- No olvides los complementos.

- Súbete a unos buenos tacones, prohibidas las zapatillas de andar por casa.

Navidad en un restaurante

La comida de Navidad, aunque tambien es una celebración, la indumentaria será mas tranquila pues es durante el día. Así como la noche nos pediría un estilo más tipo coctel, una comida aunque sea de Navidad requerirá elegancia y cuidado pero sin llegar al coctel. Un vestido corto. Una bonita blusa o incluso jersey (pero muy especial) con unos pantalones o una falda. Con complementos que muestren que estás de celebración. En cuanto al calzado también necesitaremos calzado de vestir. Unos estiletos o el clásico zapato de salón será una perfecta opción.

Tips de experta:

- Es de día, no lentejuelas ni excesos festivos.

- Arreglado y elegante, es una celebración.

- Aunque sea en familia cuida los detalles, peinado, manicura, etc.

- Colores como el rojo o el verde te darán un aire muy navideño. El negro lo reservaremos para otra ocasión.

Fin de año en la nieve

Para fin de año siempre aconsejo lucir las mejores galas, es necesario comenzar el año con máxima ilusión. Vestido largo, mono de terciopelo, vestido o traje de lentejuelas. Joyas, recogidos, esmoquin... Cuando estás en la nieve, debes tener en cuenta el abrigo, que debe ser mucho más indicado para las temperatura que te encontrarás. Grueso y elegante y sin perder la elegancia. Y por supuesto el calzado, piensa que cuando salgas a la calle muy probablemente te encontrarás con nieve. Así que unas sandalias o un tacón fino no serán las mejores opciones a elegir. Un botín elegante será perfecto.

Tips de experta:

- Calzado adecuado para el lugar.

- Abrigo para las bajas temperaturas.

- Bufanda, guantes, etc, siempre pensando en el frío.

- Luce sexy, actual y sabiendo que es la primera o la última fiesta del año. No seas prudente a la hora de vestir.