Ni el GORDO de Navidad va a robar tantas miradas como este vestido de lentejuelas de Mango que ya ha estrenado ROCÍO OSORNO

¿Preparada para la Lotería de Navidad y cantar El Gordo? Si aún no has elegido tu look para Nochevieja, no te preocupes, porque Rocío Osorno nos acaba de enamorar con este vestido de lentejuelas de Mango que es perfecto para brillar en la última noche del año. Y es que este año parece que todas queremos volver a brillar y por eso las lentejuelas son la estrella otro año más de la Navidad y este vestido de lentejuelas tiene todo lo que necesitas.

Además, Rocío Osorno lo ha combinado con el abrigo blanco de pelo más en tendencia de la temporada. Porque se puede ir sexy y en tendencia sin pasar ni una pizca de frío. Y este look es un ejemplo de ello.

Vestido lentejuelas escote espalda (39,99€)

vestido lentejuelas. FOTO: Mango

Un vestido de esos de ‘efecto tipazo’ que no puede faltar en tu armario de Navidad.