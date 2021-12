Cinco vestidos de fiesta de El Corte Inglés que son perfectos para entrar en 2022

Sabemos que queda menos de una semana para despedir el 2021 y dar la bienvenida al próximo año, por lo que seguramente ya tengas tu look de Nochevieja más que pensado. Pero si eres de la que lo deja para el último momento, o si estás confinada y no tienes ganas de celebrar, puede que estas opciones te abran un poco más la mente. Porque no importa si tu plan es quedarte en casa, una reunión familiar o una pequeña fiesta con amigos. Lucir nuestras mejores galas y aprovechar esta fecha especial para arreglarnos puede ser la mejor inyección de optimismo que necesitas en este momento. Y para ello, la clave está en ir a la máxima potencia, apostando por brillos, lentejuelas, maxi lazos y cualquier otro detalle que no te atrevas a permitirte el resto del año. La Navidad es momento de celebración y nosotras no queremos renunciar a ello.

Así que como seguro que ya conocemos de primera mano las propuestas de firmas como Zara y Mango, hemos querido proponerte algo diferente y recurrir a un sitio conocido por todos pero que muchas veces pasamos por alto, El Corte Inglés. Los grandes almacenes más famosos de nuestro país cuentan con una gran apuesta en moda femenina, lo que se traduce en marcas propias especializadas en todo tipo de prendas, y las de fiesta no son una excepción. Solo hay que echar un vistazo a su web para comprobar como la oferta es más que amplia. Desde vestidos cortos con volante y bonitos estampados hasta diseños más sofisticados con detalles de lazos y encaje. También las propuestas midi y maxi son una gran idea para aquellas que busquen hacerse con un vestido atemporal que puedan volver a rehusar de cara a los próximos eventos primaverales.

Vestido largo bordado pedrería, de Woman Fiesta El Corte Inglés (209 euros)

Vestido midi nudo en color marrón, de Sfera (29,99 euros)

Vestido corto asimétrico lazo, de Woman Fiesta El Corte Inglés (98,99 euros)

Vestido midi lentejuelas manga larga, de Woman Fiesta El Corte Inglés (139 euros)

Vestido volantes flores, de Sfera (39,99 euros)

Si quieres un diseño que poder usar mucho más allá del 31 nuestro consejo es que te decantes por un tono liso que nunca pase de moda, como el rojo, el negro o el azul, y preferiblemente en un corte atemporal. Por el contrario, si ya tienes clara la próxima oportunidad para usarlo los modelos midi y de aire camillero seguirán siendo plena tendencia esta primavera.