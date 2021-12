El Corte Inglés tiene todos los adornos navideños que necesitas y estos son nuestros favoritos

Sabemos que sois muchas las que ya lleváis unas semanas con el árbol y de más motivos navideños inundando vuestras casas. En la calle, las luces y los escaparates coloridos y festivos nos acompañan casi desde el principio del mes pasado. Y las decoraciones temática de esta época del año empiezan a agotarse en todas las tiendas. Pero si eres de las que dejan todo esto para última hora, o simplemente no concibes vestir tu hogar de Navidad antes del puente de diciembre entonces este tema te interesa especialmente. Aunque seguro que también te aporta alguna que otra idea nueva incluso si tienes repleto cada rincón.

Tras unas temporadas en las que parecía que la clave y las tendencias apostaban por el minimalismos, los adornos monocolor y donde quizás la única nota discordante a las clásicas bolas eran los lazos, eso sí, de todas las formas y tamaños, ahora la moda decorativa apuesta por subirnos el ánimo con adornos llenos de luz y color, donde los adornos más tradicionales se recubren de tejidos glamurosos como el terciopelo, glitter, purpurina o lentejuelas y donde el gusto en alza que parece sentir la sociedad occidental por el campo también tiene su lugar y se refleja en forma de trozos de tartán, detalles cubiertos con Príncipe de Gales y mucha mucha madera.

Los objetos vintage también son un recurso al alza, así que si no has heredado una bola de nieve de tu abuela no te preocupes, porque las tiendas especializadas en la decoración navideña como El Corte Inglés sabe ofrecer todo lo que necesitas y hay opciones para todos los gustos y desde todos los precios. Desde figuritas que parecen sacadas directamente de un anticuario hasta guirnaldas de luces LED que aúnan lo navideño con la última tecnología.

Darse un paseo en estas fechas por el centro comercial más famoso de nuestro país es como entrar directamente en el taller de Santa Claus, y donde hasta los más escépticos sienten inevitablemente la presencia del espíritu navideño. Así que nada mejor que llevarte un pedacito de ese ambiente a tu propia casa.

Set 4 bolas de cristal vintage, de El Corte Inglés (17,95 euros)

Casa de madera con ventanas y luces, de El Corte Inglés (39,95 euros)

Figura Árbol 3 capas, de El Corte Inglés (24,95 euros)

Guirnalda con cascabeles 20 luces LED, de El Corte Inglés (14,95 euros)

Colección de colgantes y bolas Tartán, de El Corte Inglés (piezas desde 1,95 euros)