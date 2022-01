Paula Ordovás tiene la falda “made in Spain” que puedes llevar con todo, desde una camisa blanca a tops lenceros

Quien tiene una falda versátil, cómoda y con los colores en tendencia, tiene un tesoro. Si eres de esas personas que han conseguido esa prenda clave para sus looks, no te preocupes porque gracias a Paula Ordovás hemos localizado: LA FALDA. Lo habitual es ver a través de la influencer, conjuntos de red carpet o las mejores prendas para hacer deporte. En esta ocasión, ha mostrado una falda “made in Spain” de la firma, Vezavena. ¿Por qué te gustará esta falda? Porque está elaborada en crochet. Es una técnica que queda fenomenal y desde ver el vestido negro de Madame de Rose, te has vuelto una fan de ese acabado.

Mañana estarás a primera hora mirando todas las prendas rebajadas y aunque la falda de Paula Ordovás está muy bien de precio, seguramente mañana sea más barata. De todas formas, es una falda que queda fenomenal con una blusa de volantes, una camisa blanca estilo masculino o un top lencero.

Sin palabras con la falda de Vezavena. Siempre te hemos aconsejado que salgas de tu zona de confort. En otras firmas hay más opciones, y la moda es más auténtica.

FALDA CROCHET RAYAS (49,00€)

Falda mini en crochet de algodón reciclado. FOTO: Vezavena

Todas las prendas en blanco y negro siempre funcionan, porque son dos tonos que combinan bien. Esta falda por menos de 50 euros, te salvará tus looks de urgencias.