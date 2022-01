Nadie creerá que el vestido de Tamara Falcó sea de las rebajas de Zara y solo cueste 17 euros

Vuelta a la rutina, vuelta al trabajo, adiós vacaciones... Y no eres la única, porque Tamara Falcó por fin ha vuelto a ‘El Hormiguero’. Y es que no podíamos echar más de menos la aparición de la marquesa de Griñón en la tertulia de actualidad de los jueves en el programa de Antena 3, no nos vamos a engañar, por disfrutar de sus lookazos. Y una vez más, la estilista del programa, Montse Nieto nos ha vuelto a enamorar con este vestido que ha lucido Tamara Falcó de las rebajas de Zara.

Sí, has leído bien, de las rebajas de Zara. Aunque parece caro y de firma, esta maravilla de vestido solo cuesta 17 euros. Eso sí, corre a por él porque desde que lo lució Tamara Falcó anoche en la televisión ya se ha agotado en muchas tallas.

VESTIDO LARGO ESTAMPADO (17,99€)

Vestido largo estampado. FOTO: Zara

Se trata de este vestido largo estampado de cuello redondo y manga larga. Cinturón lazada en mismo tejido.