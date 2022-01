El abrigo acolchado es la respuesta de las expertas en moda para combatir el frío

A nadie le queda ninguna duda de que el abrigo es la prenda por excelencia del invierno, pero especialmente en momentos como este, en los que la ola de frío hace bajar drásticamente el termómetro y salir a primera hora de casa para ir a trabajar puede convertirse en una auténtica agonía si no disponemos de la ropa adecuada para combatir el clima. Pero la moda lleva desde hace años enseñándonos que la practicidad y la comodidad no tienen por que estar reñidas con las tendencias. Prueba de ello es el auge de las zapatillas de deporte para el uso diario o incluso la sofisticación del chandal.

Volviendo al abrigo, sabemos que cada año la pasarela y después la calle nos muestran modelos que se convierten en los favoritos de Instagram y que te hemos ido contando por aquí a lo largo de estos meses, como por ejemplo la fiebre por los estampados como el de leopardo o el de cuadros o tejidos como el furry son solo algunos de ellos. Aunque si lo que buscamos es un abrigo que cumpla por encima de todo con su función principal -es decir la de conseguir que no pasemos ni un poco de frío-, lo mejor es recurrir a expertas en moda bajo cero, y esas son las influencers nórdicas. Ellas llevan desde hace mucho tiempo convirtiendo el abrigo acolchado o plumas en una prenda it, perfecta para combinar con cualquier tipo de looks, ya sea formal o informal.

Abrigo acolchado reversible water and wind protection, de Zara (69,95 euros)

Anorak largo reversible, de Alter Made (390 euros)

Anorak acolchado cuello pelo, de Mango (119,99 euros)

Abrigo acolchado realizado con materiales reciclados, de COS (225 euros)

Abrigo acolchado con estampado ‘arty’, de Monki (60 euros)

Abrigo largo acolchado hecho con materiales reciclados, de Arket (250 euros)

Las marcas lo saben y por eso se esfuerzan en ofrecer modelos con un plus, como por ejemplo el hecho de que sean especialmente ligeros, evitando así esos abrigos pesados con los que a penas podemos andar, o buscando hacerlo de materiales reciclados para cumplir con la función de una moda sostenible. Otra de las opciones que más hemos visto han sido los diseños reversibles, que te permiten lucirlo en dos colores diferentes, lo que lo hace mucho más versátil. En cuanto a los colores las tiendas apuestan por tonos oscuros como el negro o el marrón, dejando algo de espacio para verdes khakhi o azul marino y alguna presencia del beige.