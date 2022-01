El abrigo largo de Mango que Grace Villarreal lleva con pantalones blanco es la compra más segura y acertada

La mejor inversión cuando quieres cambiar el armario al completo es un buen abrigo. Si tienes falta de ideas y no encuentras ninguno que te guste, a nosotras nos enamoró al momento el abrigo de Grace Villarreal de Mango. Si hablamos de prendas que nos sirve para todo, el abrigo es clave porque principalmente no pasamos frío y porque queda bien con todo. Aunque los jerséis son los más vendidos durante todo el invierno, el abrigo es clave en cualquier armario. Ambas prendas si se unen, conseguirás un look clave, mucho más que cualquier que saca a diario en su Instagram, Carmen Lomana. Para que te enamores tanto como nosotras con el abrigo de Mango, te confirmamos que serás tan viral o más que los conjuntos de noche de Amelia Bono.

¡Gracias Grace! Aunque el abrigo ya no esté dentro de las rebajas, esta compra es la mejor que puedes hacer. Al ser negro y largo, te servirá para otras temporadas. Este tipo de abrigos, nunca pasan de moda, en otras palabras, son prendas para toda la vida. Estamos convencidas que es el motivo principal de la influencer para apostar por este abrigo.

No tiene ningún error el look de Grace Villarreal. Todas las prendas son las que usamos, en esos días que no tenemos tiempo, pero queremos ir elegantes y cómodas. El abrigo negro de Mango, el pantalón blanco que todas tenemos y unas Vans. ¿Qué llevará en la parte de arriba? Alguna prenda de The Villa Concept, no tenemos ninguna duda.

La clave para hacer una compra y que no tengas que renunciar a ella, es que sea atemporal. El diseño tiene que ser básico, pero sin perder las tendencias de ese año. Eso sí, siempre fíjate en la calidad de las prendas. El abrigo de Grace Villarreal es de lana tiene un 75% de composición de este tejido.

ABRIGO LANA CINTURÓN (129,99 €)

Abrigo largo negro de lana. FOTO: Mango

Mango tiene ese abrigo que todas queremos. Y aunque si eres petite, seguro que te queda fenomenal o hay algún abrigo más corto, pero con la misma calidad. De lunes a viernes, e incluido el fin de semana, llevarás este abrigo.

El abrigo de Mango tiene las tres claves para comprar y no arrepentirse y son las siguientes:

1. Es negro, un tono que nunca pasa de moda.

2. La atemporalidad del abrigo es el secreto del éxito.

4. Más del 50% de lana en la composición de la prenda.