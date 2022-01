Cómo conseguir rebajadas las botas UGG que tiene Anna Padilla y todas las celebrities nacionales e internacionales

Cuando todas las famosas y expertas en moda llevan un mismo zapato, solamente puede significar una cosa: es la tendencia que necesitamos. Selena Gómez, Paula Echevarría, Marta Carriedo o Sarah Jessica Parker han llevado en alguna ocasión, las mismas botas. Algunas las escogen para ir a la nieve con sus amigos y otras para pasear por la Quinta Avenida en Nueva York. Seguramente sabrás de qué marca estamos hablando. UGG es esa firma que no pasa de moda y que todas queremos llevar al menos un día, sus botas virales. Uno de los inconvenientes es el precio, suele ser un poco elevado, pero nos encantan. No te preocupes porque hemos averiguado un truco que no esperabas.

Anna Padilla subió un story llevando las botas UGG y comentó que ella tiene un código de descuento. La historia en pocos minutos voló por todos los perfiles, y ya estamos mirando si quedan números disponibles. Está claro que cuando una bota es útil, el tiempo no pasa y se queda para siempre.

Story de Anna Padilla con las botas UGG. FOTO: @annafpadilla

Con el código de descuento de Anna Padilla o directamente en la página Zacaris, estas botas UGG están rebajadas y es el mejor momento para conseguir unas. No pierdas esta ocasión y empieza a crear conjuntos fáciles y cómodos. Te servirán para ir a la oficina, un día en la montaña con tu pareja en San Valentín e incluso para ir a comer a los mejores locales de Madrid.

Muchas famosas consideran estas botas como zapatillas de estar por casa. La suela es tan blanda, que cuando sales a la calle con las UGG, parece que estás flotando. Por cierto, no pienses que por tener un tejido blando, el agua pasa o tendrás frío. Todo lo contrario, protegen contra todos los agentes externos.

CLASSIC MINI SIDE LOGO (134,98 €)

Botas UGG clásicas. FOTO: zacaris

Las botas UGG no pasan de moda y la clave es la facilidad que tiene de combinar con todo. Eso sí, el secreto está en el vaquero. Todas las famosas escogen un jean, da igual de tiro alto o ancho, pero el denim nunca puede faltar. Eso sí, las más top de Estados Unidos llevan estas botas con un pantalón deportivo. ¡Comodidad ante todo!

Si la versión clásica no te gusta, UGG cuenta con diferentes modelos de la firma. De caña alta, destalonadas para el entretiempo, con cremallera o en varios colores. En otras palabras, puedes tener una UGG diferente para cada día de la semana.