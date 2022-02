El tinte de cabello de las mujeres americanas es el más solicitado en los salones de belleza

Hay un color de cabello que está conquista a todo el mundo. Es un tono bonito, brillante y a la vez, arrasador. Principalmente, porque todas las mujeres americanas lo están llevando, y poco a poco está aterrizando en Europa. ¿Cuál es el nombre? Sunny Girl Blonde es el nombre que tienes que decir en el salón de belleza. Tu peluquero de confianza, sabrá lo que quieres y saldrás con una melena de película. Es el cambio de look que estás buscando, pero que todavía no estás preparada para un tinte completo.

Muchos expertos han comentado que el rubio estaba pasado de moda, no hagas ni caso. Llegó el Sunny Girl Blonde y es la mejor forma, para confirmar que las reglas están para romperse. En otras palabras, es un tono de rubio, pero más atrevido, claro y sexy.

Después de un verano donde todas las celebrities se han pasado al moreno, y han dicho adiós al rubio, ahora toca el cambio. Las mujeres están solicitando un tono claro para ir preparando sus melenas al sol del verano. Está claro, que después de varios años sin poder disfrutar de un verano como el de antes, ahora queremos explorar todo, y, por lo tanto, la intención es deslumbrar con todas nuestras mejores cualidades.

¿POR QUÉ EL SUNNY GIRL BLONDE?

Seguramente, si tienes TikTok habrás visto que el hashtag #blondetransformation alcanzó más de 8.4 millones de vistas y en Google, ascendió sus visitas a más del 84%. Todo porque este color ya lo están llevando famosas e influencers. Es una tendencia que pronto llegará, y muchas de tus inspiraciones estarán ya pidiendo cita para su gran cambio.

Un cambio de tono de cabello es una decisión complicada, pero si te decides por el Sunny Girl Blonde, no tengas miedo porque queda bien tanto para pieles morenas o blancas. Sobre todo porque la palabra sunny, nos recuerda a playa, desconexión y sol. Todos estos factores ayudan a imaginarnos, una melena de película.

Este tipo de tinte está pensado para lugares de playa, pero nunca está de más ir preparando la melena para el verano. No tengas miedo a daños ante un cambio radical de cabello, siempre con mimo y cariño todo look nuevo es aconsejable.

No te puedes olvidar que para mantener un buen rubio, tienes que hacer una rutina de belleza profesional. El neceser es importante que esté actualizado, como tu kit de belleza. No pierdas detalle y apunta todos los productos que hemos encontrado.

LOS MEJORES PRODUCTOS PARA MELENAS RUBIAS

SÉRUM CAPILAR CON ÁCIDO HIALURÓNICO (25,61 €)

Sérum para melena rubias. FOTO: Kérastase

CHAMPÚ RUBIO FRÍO (8,40 €)

Champú específicamente diseñado para el cabello rubio frío FOTO: L'Oreal París

SPRAY PARA CABELLO RUBIO (13,15€)

Spray Acondicionador Neutralizante para Rubios Fríos FOTO: schwarzkopf

Después de conocer cómo es el próximo rubio y qué productos tienes que usar, ya no tendrás ninguna duda ante un nuevo cambio de look. No obstante, no olvides de tus tratamientos de fortalecer el cabello. Dentro de unos meses te lo recompensará.