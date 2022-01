Cinco trucos que no puedes hacer después de teñir el cabello según los expertos

Si has empezado el año con un cambio de look, en otras palabras, te has despedido de tu color natural o artificial, y has apostado por uno nuevo, tienes que tener en cuenta varios consejos. Ya sabrás que al tener la melena teñida, da igual si tienes 20 o 50 años, tendrás que proporcionar un mayor cuidado capilar y por ese motivo, tus productos tienen que ser determinados. Al igual que Vicky Martín Berrocal presume su melena morena, Pilar Rubio potenció sus facciones con unas mechas doradas o los cambios constantes de Blanca Suárez, todas ellas cuidan su pelo con tratamientos específicos.

¿Quién no duda antes cambiar de color de pelo? Las tendencias este año están orientadas a la naturalidad. En cuanto al tono, el moreno, pelirrojo suave o el rosa son algunos de las opciones preferidas y que están destacando en el street style. Si eres más de una renovación discreta, no dudes en escoger unas mechas.

Las reglas que todas las mujeres teñidas tienen que cumplir

A continuación, conocerás las cinco normas que todos los profesionales usan con sus clientas. Te aseguramos que son las llaves que guardan las celebrities, gracias a sus personas de confianza. La Razón Lifestyle habló con tres profesionales del cabello, para que nos desvelen sus armas secretas.

Utilizar productos con agentes hidratantes

CHAMPÚ DIARIO (25,99 €)

Champú hidratante para cabellos teñidos. FOTO: Aveda

Está claro que cuando tienes un tipo de cabello diferente, tienes que renovar tus cosméticos. Tal y como nos comenta Raquel Muñoz, peluquera y propietaria de un salón de belleza, muchas mujeres no se dan cuenta de esto y “a largo plazo, van a perjudicar mucho la salud capilar e incluso la dermis de la cabeza”.

La mascarilla, tu mejor aliado

MASCARILLA PARA CABELLOS TEÑIDOS (2,90 €)

Mascarilla con extractos de rosas. FOTO: Primor

Da igual si tienes el cabello teñido o no, pero las mascarillas protegen y recuperan el brillo a los pocos días. “Si has pasado de un moreno al rubio, o viceversa, lo primero que tienes que hacer es adquirir una buena mascarilla. Por menos de 10 euros, tienes el producto en el baño”, afirma José Tallo, profesor en academia de peluquería.

La solución para hacer desaparecer el antiencrespamiento

SUAVIZANTE EN SPRAY (29,99€)

Producto para suavizar e hidratar el cabello teñido. FOTO: Lolavie

“La mejor celebrity para copiar su color o corte de pelo es Jennifer Aniston”, explica Raquel Muñoz y ella aconseja que se utilice el producto de la firma de la actriz “el suavizante de la firma Lolavie es perfecto para cabellos teñidos y no tener problemas con el antiencrespamiento”.

Cuidados especiales para el pelo rubio

CHAMPÚ REFLEJOS PLATEADOS (4,50€)

Champú especial para cabellos rubios teñidos. FOTO: Yves Rocher

Seguro que tienes en tu neceser, las últimas novedades de Yves Rocher. Ahora toca descubrir el turno de la gama capilar, más amplia de la que imaginas. “Mi champú favorito para cuando vienen mujeres rubias de cabello rubio es el producto de Yves Rocher. Aumenta el color y mantiene el brillo durante más tiempo”, describe José.

Colores fantasía

Daddy-O (9,50€)

Champú especial para cabellos con colores fantasía. FOTO: Lush

Como te hemos comentado antes, el color rosa o cualquier que sea fantasía, son tendencia en los salones de belleza y estos matices tienen que tener mucha protección. “Mis clientas cuando se atreven a cambiar de color y quieren un rosa o azul, siempre les digo que para mantener el color y no se vaya en pocos lavados, tienen que usar champús especiales”, describre Yael Urribe, peluquera a domicilio y aclara que “todos los champús o mascarillas de Lush son los mejores”.