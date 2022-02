Tamara Falcó disfruta de la noche de Nueva York con un look de lo más ‘cool’ que podría robar del armario a su novio

Tamara Falcó está conquistando Nueva York y no nos extraña porque la marquesa de Griñón ha empezado el año triunfando y convirtiéndose (aún más) en una ‘insider de moda’. De París a la Gran Manzana y es que Tamara ha empezado por todo lo alto el año grabando su documental para Netflix. Y después de ir a los desfiles de la Semana de la Moda de Nueva York está disfrutando de la noche por las calles de la ciudad. Pero nosotras no nos hemos fijado en los restaurantes a los que va, si no en su lookazo que podría haber sacado del armario de su novio, Íñigo Onieva. Un estilismo muy propio de las influencers patrias que podría haber copiado también a Olivia Palermo. Y es que Tamara Falcó lleva unas semanas saliendo de su zona de confort y apostando por looks más arriesgados que salen de su estilo más pijo y clásico. Y lo ha vuelto a demostrar desde Nueva York.

Tamara Falcó ha lucido un look oversize con un abrigo maxi de paño camel, pantalones negros y zapatillas grises.

Stories de Tamara Falcó. FOTO: @tamara_falco

Además, Tamara Falcó ha completado el estilismo con unos pendientes de aro dorados, una coleta baja que también le sienta y un jersey también en gris claro de cuello alto. ¿El toque de color? Lo ha dado con un bolso rosa que será uno de los colores más en tendencia esta primavera.