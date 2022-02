Vicky Martín Berrocal nos deja la reflexión más importante sobre la belleza y el amor propio que vas a leer hoy en Instagram

En un momento de la vida importante para Vicky Martín Berrocal, después de romper con su pareja desde hace tres años, y empezando a rehacer su nueva vida en Madrid, la sevillana ha querido dejar un mensaje muy importante en Instagram. En el mes del amor, donde todos los mensajes nos dicen que tenemos que encontrar a nuestra media naranja, que si no estamos solas e incompletas, la diseñadora sevillana ha dejado claro que el amor primordial y el que necesitamos en nuestra vida es el amor propio.

“Se trata de mirarse al espejo y sentirse bien con una misma, no? Pues yo me siento. Dedícate a eso, recuerda que es contigo con quien pasarás el resto de tu vida”.

Un mensaje al que enseguida le han contestado sus seguidores de Instagram y a las que Vicky Martín Berrocal ha querido apoyar cuando le han dicho que no eran capaces de mirarse al espejo. Porque las rede sociales están para eso, para dar mensajes importantes y ser verdaderos influencers de las cosas importantes en la vida y no solo con looks de moda o belleza.

Por eso nosotras admiramos tanto siempre a la sevillana, porque ha demás de ser un referente por su estilo, lo es como mujer empoderada con sus ideas muy claras. ¡Bravo, Vicky!