Cómo vestir la chaqueta crop de Zara más bonita que necesita tu armario desde ya

¿Hay técnicas para combinar una cazadora? Aunque pienses que no, estás muy equivocada. Solamente siguiendo dos claves de estilo, todas las famosas logran un look de 10. Tanto Victoria Federica, Sara Carbonero o María Pombo conocen muy bien cuáles son esas dos técnicas de moda. Ahora toca que tú también seas una experta, y todo el mundo te pregunte cómo lo haces. No solamente las celebrities de ahora tienen trucos, piensa en Diana de Gales y su icónico estilo. Lady Di marcó un antes y después en la moda de los 80 y 90, y si hacemos repaso a todos sus looks, muchas utilizan sus trucos para vestir una chaqueta.

Está claro que para llevar con estilo y personalidad una chaqueta, necesitamos la mejor. ¿Dónde se encuentra? Claramente, tenía que ser de Zara. De nuevo, nuestra marca favorita revoluciona nuestro armario. Cuando descubras la joya que hemos encontrado en Zara, te quedarás sin palabras y estarás buscando un hueco para un pieza de colección.

Las últimas Semanas de la Moda nos están dejando pistas de cómo llevar bien una chaqueta. Emili Sindlev es la influencer que todas tenemos que seguir. Ella siempre tiene ese look que parece difícil, pero es fácil a la vez. Mira cómo lleva una americana oversize con el color de 2022. Por cierto, este outfit es muy recomendable copiar para seguir la tendencia de color block.

¿Cómo son las dos técnicas para la chaqueta viral de Zara?

La primera está orientada con el pantalón o la falda. En esta ocasión, por la forma que tiene la chaqueta y el estilo, la clave está en la bermuda. Este tipo de pantalón, queda fenomenal y además acentúa la cadera y estiliza las piernas. ¡Qué más se puede pedir! Además, en la imagen oficial de Zara está la modelo con una bermuda con el mismo estampado.

La segunda y última técnica es la decisión más fácil en la elección de un conjunto. Siempre tienes que escoger una camiseta o camisa blanca y clásica. Con esta prenda siempre estarás ideal, y si apuestas por nuestra elección de Zara, el foco de atención estará en la chaqueta no en otra prenda.

Carmen Gimeno es de nuevo nuestro mejor ejemplo. Ella aunque escoge un vaquero, utiliza una de las anteriores técnicas que hemos mencionado: la camisa blanca. De esta manera, no quita protagonismo a la chaqueta tan bonita que lleva.

Llegó el momento de ver cómo es la chaqueta viral de Zara que hemos encontrado. Te avisamos que tiene todas las tendencias de 2022.

CHAQUETA CROP ESTRUCTURA (39,95€)

Chaqueta corta de cuello solapa con estampado setentero. FOTO: Zara

Una chaqueta crop con estampado setentero es lo que necesita tu armario. Piensa que te servirá para ir a la oficina, un sábado noche o una comida con amigas. Es una compra segura y muy efectiva. Nos encanta esta prenda porque tiene bolsillos delanteros, el corte a la altura de la cintura y las mangas permiten jugar y dar un toque personal.