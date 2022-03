La historia de amor de Nuria Roca con este jersey rosa (mega rebajado) que hace ‘match’ con los pantalones de Zara más elegantes

Ya sabéis que los jueves por la noche son nuestro momento favorito de la semana y no porque el viernes está más cerca, si no porque podemos disfrutar de los looks de Nuria Roca y de Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’. Y es que la tertulia de actualidad de los jueves de Pablo Motos en Antena 3 da para mucho. Y aunque esta semana tanto Tamara como Nuria han optado por sus looks de confianza que más veces repiten, Nuria Roca nos ha hecho sufrir una historia con este jersey rosa mega rebajado de Guess que nos acaba de descubrir.

Y por si fuera poca, Nuria Roca ha elevado el look con unos pantalones de Zara de lo más elegantes.

Entre las tendencias que viene pegando fuerte para la primavera es el color, y uno de los que más vamos a ver en todos los looks de Street Style es el color rosa y Nuria Roca como buena amante de las tendencias lo sabe y por eso se ha hecho con este jersey de Guess de rebajas que ha pasado de costar 129,90€ a 64,50€.

Jersey mezcla lana (64,50€)

Jersey rosa. FOTO: Guess

Un jersey que además de por su color, nos encanta por el escote de pico que estiliza y el degradado en diferentes tonos de rosa. Y aunque la periodista valenciana lo ha hecho elegante con unos pantalones de vestir de Zara y un cinturón de la misma marca del conjunto de Amelia Bono, Michonet, nosotras nos lo imaginamos también con unos vaqueros y unas zapatillas Converse o New Balance.

Un jersey que tiene todo el protagonismo y al que le puedes sacar mucho partido, con una cazadora, blazer o gabardina encima para marcarte un lookazo de esos propios del Street Style de cualquier semana de la moda para hacer que todas se giren a mirar tu estilismo.