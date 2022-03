Te contamos cómo llevar y vestir bien el color de la temporada: el naranja

El 2022 es la despedida del color negro y el regreso de tonos vivos y alegres. Seguramente lo habrás visto en Instagram diferentes looks con un color. El naranja está conquistando los armarios de influencers, celebrites y expertas de moda. Nadie puede negar, que esta temporada está teñida por los colores más bonitos y que mejor sientan. Seguro que recuerdas el vestido satén que tiene Marta Lozano, o el jersey de Zara de María Fernández-Rubíes. Ambas apostaron por el naranja, lo combinan con otras prendas de color o simplemente utilizan un básico de armario como puede ser un vaquero de tiro alto.

Si quieres apuntarte a esta tendencia, o ya tienes prendas de color naranja y no sabes cómo crear looks, no pierdas detalle. Te contamos cómo añadir el tono de la temporada para estar siempre elegante, con mucho estilo y segura en cualquier momento.

Un flechazo absoluto con este top naranja de Zara. María Fernández-Rubíes nos enseñó cómo llevar este tono de una manera sencilla y elegante. Si cada mañana es un reto para ti, y no sabes cómo hacer combinaciones que sean un auténtico look viral, sigue leyendo los trucos, consejos y prendas con este tono.

¿Cómo incluir el naranja en nuestro look?

Tienes muchas opciones para incluir este color. Puedes optar por un accesorio, un calzado, en color block o jugando con matices diferentes. Las influencers han apostado por este color para rejuvenecer. Por cierto, al igual que para otras prendas la edad no tiene límite. ¡Apunta todo!

Compra segura

Un pantalón con el color de temporada es una compra segura. Nos encanta la prenda que lleva Emil Sindlev en esta imagen. Por cierto, fíjate que ella escogió un blazer con otro tono que nos encanta: el violeta. Es un outfit perfecto para ir a la oficina.

PANTALÓN WIDE LEG CINTURA ELÁSTICA (29,99 €)

Pantalón elástico con un diseño palazzo. FOTO: Mango

Para despedir el frío

En menos de 7 días llega la primavera. Aunque parece que el tiempo no acompaña, te podemos asegurar que poco a poco irás guardando el abrigo. Para decir adiós con mucho estilo opta por una prenda naranja.

ABRIGO EN MEZCLA DE LANA (179,00 €)

Abrigo midi de lana. FOTO: H&M

Color block

Si eres una amante de la la moda y quieres incorporar el color block con el naranja, copia el look de esta influencer. Tiene todo lo que nos gusta, y además es perfecto para mujeres de 30 a 60 años. ¿Dónde está la camisa perfecta? En Zara.

CAMISA OVERSIZE POPELÍN (22,95€)

Camisa ancha en tono naranja. FOTO: Zara

Monocolor

El monocolor en cualquier tono es una idea perfecta para ir elegante. Apuesta por outfit como el que te mostramos anteriormente. Puedes escoger una camisa de otro color vivo y alegre, o uno base.

BLAZER EMILIA (74,90 €)

Blazer naranja FOTO: Gina Tricot

PANTALÓN STRAIGHT EFECTO PIEL (29,99 €)

Pantalón efecto piel color naranja. FOTO: stradivarius

Después de conocer cómo tienes que aplicar el naranja en tu look, ya no tendrás ninguna dificultad. Toma nota de todas estas propuestas a la vez casual y romántica. Solamente déjate llevar y lánzate al mundo de la moda.