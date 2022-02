Aitana se convierte en la reina del Carnaval con su disfraz de Batgirl

Durante el fin de semana muchas son las ciudades del mundo que sacan a relucir sus mejores galas para celebrar uno de los días más especiales y originales del año, el carnaval. Ciudades como Venecia han conseguido hacer de este día uno de los más esperados e interesantes del año. Pero no solo hay que mirar fuera de nuestras fronteras, porque lo cierto es que también dentro de nuestro país hay ciudades que festejan este día por todo lo alto. Cádiz, Las Palmas, Badajoz o incluso Madrid han conseguido hacer de este día toda una tradición en la que disfrazarse parece ser casi una obligación.

Por ello no es de extrañar que durante todo el fin de semana las calles de la capital se han llenado de niños y también bastantes adultos con disfraces de todo tipo. Y. nuestras famosas e influencer no han querido faltar a esta cita. Las redes sociales han sido prueba de ello, como nos ha dejado ver por ejemplo la fiesta de Ana Fernández Padilla de estética dosmilera, donde los estilismos a lo Britney Spears se mezclaban con looks de Lady Gaga de su madre Paz Padilla.

Otra de las famosas españolas que no han querido perder la oportunidad de disfrazarse en este día ha sido Aitana. Y es que la cantante sorprendía a todos sus seguidores con unas fotos en su muro de Instagram donde podíamos verla luciendo un disfraz de lo más trabajado de la versión femenina de Batman, Batgirl. El traje realizado a medida por Antonio Velasco, un diseñador especializado en crear vestuario para cine, televisión y teatro es una auténtica obra de arte que además consigue sacar a relucir el tipazo de la joven cantante. Añadiendo además el original tono pelirrojo que luce Aitana desde hace poco tiempo, obra del genial peluquero Jesús de Paula, y que como contó en declaraciones exclusivas para Lifestyle se trató de un cambio de look de casi 9 horas de trabajo, pero que en combinación con el traje de super heroina no podía quedar mejor.

Por lo demás el traje seguía la estética habitual del super héroe de cómic: mono ajustado, símbolo de murciélago, detalles de cuero, guantes largos y por último el toque más especial, una careta de murciélago que no solo cubre la identidad, si no que en la cantante conseguía aportar un toque misterioso y a la vez sexy que no podemos esperar para copiar en cualquier fiesta de disfraces que tengamos de aquí en adelante.