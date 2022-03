Los cortes de pelo para mujeres que quieren un cambio de look con un acabado antiedad

Hay cortes de cabello que pueden hacer auténticos “milagros estéticos” en el rostro. Los siguientes peinados que te vamos a enseñar, tienen un efecto antiedad de quitar años al momento, y esto es de verdad. El gran secreto de muchas influencers y celebrities para quitarse unos añitos, aparte de saber cómo sacarse potencial con el maquillaje, es apostar por un buen corte de cabello. De esta manera, muchas de ellas no tienen que recurrir a la cirugía estética. Piensa en Carmen Lomana, Penélope Cruz, Vicky Martín Berrocal o Eugenia Silva. Todas ellas siempre están fabulosas, y en parte es gracias a su peinado tanto en corte o color de cabello. Está claro que la cosmética y los tratamientos ayudan, pero una melena bonita, elegante y sana, consigue mucho más.

Si quieres un cambio de look con efecto antiedad, no pierdas detalle de los siguientes peinados que hemos localizado. Todos rejuvenecen, y con pequeños cambios este tipo de melenas que moldean el rostro y conseguirán un efecto lifting que estás buscando.

Cortes de cabello antiedad

Long bob

La increíble Eugenia Silva tiene el corte de cabello que necesitas. El long bob recto a la altura de la clavícula es el peinado más bonito y favorecedor del momento. Este look favorece a todo tipo de rostros, especialmente a los redondos y ovalados. Por cierto, la modelo siempre acude a su peluquería de confianza para hacer tratamiento antiencrespamiento, pero si tú no tienes tiempo, necesitas en tu neceser un buen producto de cabello con extractos de fruta.

CHAMPÚ ANTIENCRESPAMIENTO (3,99 €)

Champú antiencrespamiento. FOTO: Pantene

Flequillo

El flequillo es ese peinado que no podía faltar en este tipo de lista. Es uno de los recursos capilares más solicitados por cualquier mujer, sin importar la edad. En esta temporada, el flequillo que arrasa es el estilo cortina o largo y un poco abierto. Nos encanta el que lleva Rocío Osorno por su efecto rejuvenecedor y un toque glam. ¿Por qué tienes que elegir este flequillo? Consigue ocultar las primeras líneas de expresión de la frente. No te olvides de un buen producto para tu melena, como el siguiente.

CHAMPÚ POLINESIA-KERATINA (19,36 €)

Champú con activos como keratina y colágeno. FOTO: NUGGELA & SULÉ

Midi

La actriz Penélope Cruz en el almuerzo de nominados a los 94 Premios de la Academia el lunes 7 de marzo de 2022 en Los Ángeles. FOTO: Jordan Strauss GTRES

Sin ninguna duda, la melena antiedad es la midi. ¿Quién es su mejor embajadora? Está claro que es Penélope Cruz. Este corte de pelo es muy versátil, y juntas a las mechas que lleva, consigue un efecto de melena ultra rejuvenecedora. Si quieres este tipo de corte, solamente tienes que decir a tu peluquero que quieres una melena midi hasta los hombros y con las puntas desfiladas, para evitar el efecto bloque. ¿Cómo cuidar bien este tipo de corte? Con el siguiente champú no tendrás ningún problema.

CHAMPÚ HIDRATANTE (27,99 €)

Champú para neutralizar el tono cobrizo y realzar el brillo. FOTO: OLAPLEX

Con esta guía de cortes de cabello y además, de productos para cada tipo de look diferente, no tendrás ningún problema. No recurras a ningún retoque estético, y apuesta por un cambio de melena. Notarás el efecto al momento.