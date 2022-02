Sin palabras con el cambio de look de Laura Matamoros que necesitamos para lucir una melena renovada con un toque vainilla

Siguiendo los pasos de Pilar Rubio o Mery Turiel, Laura Matamoros ha decidido optar por un cambio de look radical. De esta manera, la influencer y de nuevo mamá hace unos meses, se sumó a la tendencia capilar que está arrasando. Laura Matamoros dijo adiós a su melena castaña y escogió un tono rubio más favorecedor y natural. Si te das cuentas, el nuevo color de cabello modifica las facciones de su cara y añade luz al rostro. Desde hace mucho tiempo que no pasaba por el salón de belleza, y decidió por un cabello completamente diferente a su natural ¡Está espectacular!

Laura Matamoros se deja influir por Anita Matamoros, y se atrevió por fin a nuevos aires en su cabello. La influencer comentó después de su nuevo look que “hacía mucho que no daba un cambio tan potente como este ¡Estoy emocionada! Nunca me había puesto tan rubia”. ¿Quieres ver cómo es el nuevo cabello de Laura Matamoros? Mira el siguiente vídeo.

Laura Matamoros presume de una melena renovada, brillante y con mucho volumen. Conseguir el cabello de la influencer es fácil, debido a que se aplican dos técnicas de cabello: hair contouring y balayage en tonos rubios. Si haces unas semanas, te comentábamos que el rubio no volvería nunca más, ahora tenemos que rectificar.

Solamente podemos añadir, que nos encanta el nuevo cambio de Laura Matamoros. El color que lleva ahora, queda muy bien a las morenas naturales y es un tinte que permite ir con menor frecuencia a la peluquería. No podemos dejar pasar, que también pidió las tijeras y cortó bastante su cabello. Nos encanta la media melena que lleva ahora. Es un corte de pelo perfecto, en otras palabras, podrá seguir haciendo todo tipo de recogido. Es un pelo muy versátil.

Finalmente, la influencer pone en el foco de tendencias el color rubio vainilla. Este nuevo tono, junto al corte de cabello, serán dos tendencias para la nueva temporada de primavera/verano. Si estás pensando en un cambio de look y no te has decidido, Laura Matamoros dio con la clave. Estrenarás una melena nueva con el color de pelo de moda de 2022.

La guinda del pastel es el peinado que escogió para salir del salón. Mediante unas ondas marinas y suaves, nos dejó a todos sin palabras y con ganas de cambiar de color y corte de cabello. Siempre es aconsejable hacer una renovación de pelo cuando el invierno finaliza.