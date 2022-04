10 prendas rebajadas de Bershka que necesitas para renovar tu fondo de armario esta primavera

¿Rebajas en abril? Así es, y no nos estamos confundiendo. Hemos encontrado las diez prendas fundamentales, básicas y rebajas en Bershka que tienen que estar en tu armario. Todas las piezas que hemos localizado son para esta primavera y verano. No nos hemos olvidado de las tendencias que están marcando el street style como: body asimétrico, pantalón campana, bolso mini o un vestido dosmilero. Un buen armario tiene que estar repleto de básicos y de tendencias, como el armario de Victoria Federica. Cuando hay oportunidades de rebajas no puedes perder la ocasión de conseguir auténticas joyas. Al igual que todas estas prendas que tenemos para ti, son atemporales, en otras palabras, te valen para este año y el siguiente.

Al igual que en otras ocasiones, en esta guía de prendas rebajadas no solamente hemos añadido blusas, vestidos o pantalones. Para ponértelo fácil, esta selección de diez prendas te servirán para cualquier tipo de mujer y de cuerpo. No importa que sea petite o con cadera ancha, estarás ideal con las siguientes prendas.

10 prendas rebajadas de Bershka

BODY ASIMÉTRICO ESTRUCTURA (13,99 €)

Body asimétrico rosa fucsia. FOTO: bershka

No nos puedes negar que este body es un flechazo al momento. Tanto por la forma, el color o lo bien que queda en la silueta. ¡Tiene que ser tuyo!

VESTIDO CORTO CUT OUT ARANDELA (18,19 €)

Vestido mini en crudo. FOTO: bershka

Llegan los festivales, los eventos de primavera y las comidas al aire libre. Este vestido en color crudo está pensado para moldear la figura y además, llevar el color de este año.

PANTALÓN SARGA WIDE LEG ROTOS (18,19 €)

Vaquero negro con roturas. FOTO: bershka

¿Quién no necesita un vaquero negro en el armario? Todas tenemos un pantalón de este tipo, y por ese motivo, no pierdas tiempo y este jean tiene que ser tuyo. Nos encanta que sea wide leg.

GABARDINA TRENCH EFECTO PIEL (27,99 €)

Gabardina azul eléctrico con efecto piel. FOTO: bershka

Acertar en época de entretiempo es una misión muy complicada. No obstante, para no pasar ni frío ni calor, te recomendamos esta gabardina azul con efecto piel de Bershka.

BOLSO ACOLCHADO (11,19 €)

Bolso acolchado en tono verde menta. FOTO: bershka

Ya te hemos asegurado que en esta lista, vas a encontrar el bolso más bonito para esta temporada. Nosotras nos quedamos con este bolso en tono verde menta. Lo podrás utilizar tanto para ir a la oficina, como para un sábado noche.

CHALECO CROPPED EFECTO NYLON (16,09 €)

Chaleco acolchado en crudo. FOTO: bershka

Este chaleco es un básico en el armario de influencers, celebrities y expertas de moda. Si todavía no has encontrado uno, aquí tienes el chaleco definitivo y además rebajado.

CAMISETA MANGA LARGA ESCOTE Y PLISADA (11,19 €)

Camiseta con escote en V. FOTO: bershka

El efecto dosmilero y noventero llegó hace mucho, pero si todavía no has dado el paso, te recomendamos que empieces con esta camiseta de Bershka. Te aseguramos que el efecto vientre plano es real y eficaz.

CAZADORA DENIM ROLLING STONES (32,19 €)

Cazadora vaquera con estampado de Rolling Stones. FOTO: bershka

¿Recuerdas la colección cápsula que lanzó Bershka hace un tiempo con Rolling Stones? Muchas de las prendas volaron al momento, pero no todas. Aquí tienes esta cazadora vaquera de esta colección que nos encanta y además está rebajada.

MONO LARGO TENCEL UTILITY (27,99 €)

Mono largo con tejido orgánico. FOTO: bershka

Este mono de tejido orgánico obtenido de madera es la prenda que necesitas. Nos encanta tanto por la naturaleza de la prenda, como por la gran calidad en su textura. ¡No pierdas el tiempo!

CAMISETA MANGA LARGA LACE UP (11,19 €)

Camiseta anudada en la zona delantera. FOTO: bershka

Por último, tenemos la joya de estas rebajas. Seguro que has visto este tipo de prenda en Instagram en muchas ocasiones, y nosotras te hemos localizado esta camiseta por menos de 15 euros.