Esta primavera vuelve el flequillo de Jane Birkin que aman las francesas, pero en versión 2.0

Cada década en la historia de la moda podríamos considerar que tiene su hito. No solo en las prendas de vestir donde hemos visto como la minifalda, el pantalón campana o incluso el pantalón cargo aparecían en nuestras vidas para no irse nunca del todo, si no que se lo pregunten a Victoria Federica. Si no también en complementos, maquillaje y hasta en el peinado. De los peinados cortos y cardados a las melenas totalmente lisas y XXL, todos han tenido su momento e protagonismo. Aunque podríamos decir que ahora todos ellos tienen cabida en la década en la que vivimos, hoy queremos centrarnos en uno que ha resistido de manera admirable el paso del tiempo: el flequillo de Jane Birkin.

Jane Birkin fue el icono del estilo francés en la década de los 60, y a pesar de ser inglesa, su vida en París la convirtió en el epítome del chic galo, donde sirvió de musa a diseñadores como Paco Rabanne o incluso a la firma Hermès, quien le dedicó su icónico bolso, a día de hoy el modelo más caro de la casa. Pero si había algo que diferenciaba a la cantante eso era sin duda su flequillo. Aunque actrices de la época como Françoise Hardy ya habían empezado a usarlo, fue la cantante inglesa quien consiguió llevarlo en su máximo esplendor. Las claves eran sencillas, lucirlo con melena larga y lisa, y el corte del flequillo más bien largo, despeinado (nada de cardados que se llevan hasta el momento), desflecado en las puntas y un poco abierto. Se realiza con pocos mechones de pelo para evitar el efecto cortina o Cleopatra, y siempre mínimo por debajo de las cejas.

Las celebrities e influencers siguen recurriendo a él, pero eso sí, en versión remasterizada y actualizada, y aquí tenemos algunos de esos ejemplos para que te inspiren de cara a tu próxima visita a la peluquería:

La versión setentera de Paula Ordovás

Hasta Paula Ordovás se ha animado. cambiar su melena esta temporada en favor de un flequillo de diferentes largos con melena larga y con odas, muy del estilo de los 70.

Aitana y el look Generación Z

La cantante catalana es un referente para las nuevas generaciones, tanto en música como a la hora de vestir. Pero desde que la conocimos en Operación Triunfo hay algo que no ha cambiado nunca, su flequillo. Eso sí, ahora acompaña a una melena más corta de lo que nos tiene acostumbradas y en tono rojo.

El nuevo flequillo francés

Pero sin duda las mujeres francesas siguen siendo nuestro referente en este tipo de peinado. Y si tenemos que quedarnos con uno, elegimos el de la modelo Mara Lafontan, que lo lleva en versión muy largo, un poco levantado y con las puntas hacia fuera.