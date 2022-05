Cuando Sara Carbonero estrena en mayo los vaqueros blancos rotos de campana es que se van a convertir en tu uniforme hasta verano

No hay primavera sin pantalones blancos. Y Sara Carbonero lo sabe. Por eso no ha esperado más y ha aprovechado el primer rayo de sol para estrenar los vaqueros blancos de tiro alto de campana y rotos eternos que cada temporada regresan a nuestro armario. Porque además de hacer tipazo siempre te solucionan cualquier look y además hacen que resalte aún más ese primer bronceado de la temporada. Y cuando Sara Carbonero estrena estos vaqueros en mayo solo puede significar que los vamos a querer llevar hasta julio o incluso más.

Y Sara Carbonero ha estrenado unos vaqueros blancos de su marca Slow Love que no pueden quedar mejor. Sara nos ha dejado este estilismo de cuando estuvo haciendo la campaña de su marca en Guadalajara (México). Unos vaqueros campana rotos y e tiro alto que ha combinado con un top blanco con un gran volante desde los hombros al escote, escote en uve y cuerpo entallado con nido de abeja.

PANTALÓN VAQUERO FIT NEW FLARE (49,99€)

Vaqueros rotos blancos. FOTO: Slow Love

Un look que Sara Carbonero ha combinado con unos zuecos de cuña con suela de corcho y empeine de efecto cuero de lazo cruzado. ¡Queremos copiarla ya mismo! Y es que la periodista siempre sabe como combinar las prendas más eternas para marcarse un estilismo perfecto.