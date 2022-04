Si Sara Carbonero lleva el look negro más rockero (y básico) en primavera es que todas podemos llevarlo

Si la primavera ha llegado tiñendo nuestro armario de básicos en tonalidades a toco color con vibrantes verdes, naranjas, rosas y amarillos, Sara Carbonero se descuelga de todas esas tendencias para rescatar el look negro más rockero y básico como tendencia eterna. Pero no amigas, no os penséis que lo ha lucido para un concierto en Madrid, si no para ir a trabajar y entrevistar a Luis Fonsi en su programa ‘Que siga el baile’ en Radio Marca. Y eso es lo que queremos todas después de ver el estilismo de la periodista, irnos a darlo todo este viernes con amigas y con este total black tan cañero.

Porque si hay algo que nunca falla y a lo que todas recurrimos cuando no sabemos que ponernos es a las prendas negras que todas tenemos en nuestro armario. Y es lo que ha hecho Sara Carbonero para sobrevivir a esta locura de primavera que tenemos en Madrid, pasando del frío polar al calor en cuestión de horas.

Sara Carbonero lo ha hecho con una camiseta negra básica de manga corta, un collar plateada que le da el toque más boho al estilismo junto a un cinturón negro también con hebilla plateada. Vaqueros negros rectos de tiro alto y aperturas en el bajo y unos botines también negros de plataforma. Porque ya sabemos que los zapatos con plataforma han vuelto pegando fuerte en una de esas tendencias dosmileras que no vamos a dejar de lucir en los próximos meses y que además no pueden ser más cómodas para poder soportar el tacón en largas jornadas de trabajo como las de la periodista.