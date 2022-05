Sara Carbonero se adelanta al verano y nos deja claro cómo llevar el conjunto de crochet de falda midi y top de volantes con cuñas

No solo de Feria de Abril viven nuestras famosas estos días ni nuestros artículos. Aunque no lo parezca amigas, hay vida más allá de Sevilla y el real y Sara Carbonero nos lo ha dejado claro con este look con el que se ha querido adelantar al verano en un domingo muy caluroso en Madrid. Y es que Sara ha recurrido a uno de sus tejidos favoritos de cada verano, el crochet. Esta vez directamente en el mes de mayo con un conjunto de la nueva colección de su marca Slow Love de falda midi y top con volante en las mangas.

Cada año pasa lo mismo, cuando llega el buen tiempo, la periodista nos enamora con un vestido diferente de crochet y esta año ha sido previsora y ya se ha hecho con un conjunto de falda y top. Un tejido que solo es sinónimo de que la primavera ya está aquí y el buen tiempo (aunque parezca imposible hoy en Madrid con esta lluvia). ¿El conjunto de crochet que te podría hacer tu abuela? Exactamente, pero ya sabemos que Sara Carbonero es una fiel amante de este tipo de tejido cada vez que se acerca el buen tiempo. Y muestra de ello es su vestido blanco de ganchillo que cada verano vuelve a ser tendencia y agotarse en todas las tiendas. Y esta vez ha este conjunto sacado en su marca, Slow Love.

Stories de Sara Carbonero. FOTO: @saracarbonero

TOP PUNTO VOLANTES (36€)

Top crochet. FOTO: slow love

Falda punto calado (53,99€)

Falda crochet. FOTO: Slow Love

Un conjunto de crochet que Sara Carbonero podía haber combinado con sus botas cowboy favoritas pero ha optado por lucirlo con unas alpargatas, en un estilismo de lo más veraniego.