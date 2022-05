¿Qué novedades tiene Chanel para Eurovisión 2022?

Chanel no ha dejado indiferente a sus fans en cada una de sus actuaciones, pero... ¿habrá novedades en esta última gala de Eurovisión 2022?

“Claro, obviamente, obviamente, sino imagínate” así respondía Chanel a LA RAZÓN sobre la posibilidad de impresionar de nuevo con la originalidad y espontaneidad que desprende en el escenario, en una actuación que le puede posicionar como ganadora a la representante de España en Eurovisión.

La cantante asegura que en cada actuación ha traído sorpresas: la puesta en escena, novedades en el pelo y en la vestimenta principalmente. “Que seguiremos esta línea, puede ser, que no, pues también puede ser que no...”, explica la artista sin desvelar ningún secreto, “es que no me tires de la lengua...”, finaliza.

Nueve vestidos que han conseguido llevar sus actuaciones al estrellato, unos cambios de estilo aplaudidos entre los tuiteros.

HOLA JOAAAAAN!!!!🤗 Gracias por todas las fancams que has hecho 🥰

SON LO MÁS!!!!!!💖 y tu tienes tremendo talento para editar así!!!! ME ENCANTAN TODAS!🔥 https://t.co/aYxIXA9BOA — Chanel Terrero (@ChanelTerrero) April 21, 2022

El vestuario del Benidorm Fest diseñado y confeccionado por Carmen Farala fue aplaudido por los fans de la artista y por Chanel que agradeció su trabajo y profesionalidad.

Ahora la artista se encuentra en manos del diseñador Palomo Spain para la final de 2022 que viste a estrellas de la música como Rosalía, Miley Cyrus o Beyoncé. ¿Ganará Chanel Eurovisión vestida de Palomo?