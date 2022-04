Lola Índigo, acusada de maltrato a los empleados de un hotel

“No tiene nada que ver con la cara que vemos de ella, siempre cercana, no sé qué le pasó. Me mató”, asegura un testigo sobre la actitud que la cantante Lola Índigo tuvo este fin de semana con los empleados de un hotel de Barcelona en el que se hospedaba. Según contaron en el programa “Socialité”, la interprete de “La niña de la escuela” tuvo con ellos “actitudes altivas de una diva. Hablaba con mucha soberbia a los camareros y eso no son formas”, aseguró la misma persona. en el programa que presenta María Patiño.

El comentario general entre empleados y testigos de la actitud de la artista era que “se le ha subido la fama a la cabeza”.

Otro empleado, además, se quejó de la actitud. “Se comportó de una manera muy déspota conmigo, ni siquiera me miraba, estaba todo el rato pendiente del móvil. Le pedí la tarjeta de crédito como garantía como a todos los clientes, pero no quería. Al final lo hizo, pero muy de mala gana. La tiró con desprecio en la mesa”, afirmó.

La cantante no se ha pronunciado sobre su actitud hacia los trabajadores del hotel catalán. Sí una de sus bailarinas, que asegura al mismo medio que Mimi “no puede tratar mejor a su equipo”. “Es superhumilde y educada”.