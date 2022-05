Si eres amante de las babuchas o los mules tienes que conocer esta marca madrileña

No se si será por la fascinación que la estética de Marruecos me ha provocado siempre, por la comodidad que busco en el calzado últimamente, especialmente después de la pandemia, o porque desde hace años me he dado cuenta que son uno de los zapatos más recurrentes del verano para algunas de las mujeres más estilosas de nuestro país, como Carmen Lomana o Naty Abascal. Da lo mismo que fuese para ir a la playa, que para una tarde de compras o una cena tranquila con amigas. Estos zapatos valen para cualquier tipo de plan y siempre quedan igual de estilosos.

¿A cuál me refiero? Pues ni más ni menos que a los mules, o babuchas para muchas de nosotras. Sí, esos zapatos planos que generalmente asociamos a zuecos de estar por casa, pero que tienen mucha más vida de la que pensábamos. Pero lo mejor de todo es que ahora no hace falta viajar hasta un país exótico para hacernos con un par de lo más original y única. Gracias a Instagram hemos descubierto una firma madrileña donde encontrar modelos que son una auténtica obra de arte.

Se llama Mimush Madrid, y su leitmotiv es precisamente la realización de un zapato que de respuesta a todas las mujeres que buscan un calzado versátil, exclusivo, confortable y lleno de personalidad. Un calzado que no deja indiferente, se adapta a cualquier plan de día o noche, y que cada mujer lo hace suyo dejando su propia huella. Además, fabrican colecciones limitadas con el objetivo de ofrecer diseños únicos, por lo que será casi imposible coincidir con alguien en el mismo evento llevando los mismos zapatos.

Para mayor comodidad, desde la firma han desarrollado hormas propias buscando mayor confortabilidad en la pisada. Y otra de las razones por las que hemos caído rendidas a sus pies, nunca mejor dicho, es porque sus diseños no son totalmente planos, con los dolores de espalda que eso provoca, si no que todos incorporan un tacón de 2 centímetros perfecto para amortiguar la pisada.

Fabricados íntegramente en España, la marca surge como el legado de una tradición artesanal y las ganas de ofrecer a las mujeres diseños únicos con telas que realmente especiales y originales que pocas veces vemos en zapatos de este tipo, lo que los hace todavía más únicos. Además, su precio, que no llega a los 100 euros, los convierte en un calzado básico y atemporal pero a la vez asequible, y que no querrás quitarte en todo el verano.